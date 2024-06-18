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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik annesi için dua istedi!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 20:01

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik annesi için dua istedi!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden ünlü oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördü. 8 saatlik operasyon sonrası zor günler geçiren Ahu Tuğba, 'Yemek yiyemiyorum, mama ile besleniyorum' diyerek hayranlarını üzdü. Bugün ise ünlü sanatçıdan üzen bir haber daha geldi. Ünlü sanatçı Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı. İşte Ahu Tuğba'nın son sağlık durumuyla ilgili gelişmeler!

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik annesi için dua istedi!

Usta oyuncu Ahu Tuğba'dan gelen haber sevenlerini üzdü… Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba yaklaşık 3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirdi.

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik annesi için dua istedi!

Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

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Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik annesi için dua istedi!

Günlerdir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta oyuncu geçtiğimiz günlerde taburcu oldu.

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik annesi için dua istedi!

YEMEK YEMİYOR, MAMAYLA BESLENİYOR

Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." diye konuştu.

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik annesi için dua istedi!

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, hastaneye kaldırıldı.

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