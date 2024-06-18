Giriş Tarihi: 18.06.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
20:01
Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik annesi için dua istedi!
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden ünlü oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördü. 8 saatlik operasyon sonrası zor günler geçiren Ahu Tuğba, 'Yemek yiyemiyorum, mama ile besleniyorum' diyerek hayranlarını üzdü. Bugün ise ünlü sanatçıdan üzen bir haber daha geldi. Ünlü sanatçı Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı. İşte Ahu Tuğba'nın son sağlık durumuyla ilgili gelişmeler!