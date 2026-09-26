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Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 12:32
Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hale Soygazi, uzun bir aranın ardından yeniden objektiflerin karşısına çıktı. Yeşilçam'ın zarafeti ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan 75 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle magazin dünyasının gündemine damga vurdu.