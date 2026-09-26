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Giriş Tarihi: 26.09.2026 12:28 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 12:32

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Hale Soygazi, uzun bir aranın ardından yeniden objektiflerin karşısına çıktı. Yeşilçam'ın zarafeti ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan 75 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle magazin dünyasının gündemine damga vurdu.

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Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

Ertem Eğilmez'in yönettiği "Oh Olsun" filmde, Tarık Akan ile başrolü paylaşan Soygazi, romantik komedi türünün en başarılı örneklerinden birini ortaya koyarak adeta gönüllerde taht kurmuştu.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

21 Eylül 1950'de İstanbul'da doğan Hale Soygazi üniversitede Fransız Filolojisi bölümünde eğitimine başladı, ancak ikinci sınıfta öğrenimini yarıda bırakarak İsviçre'ye gidip mankenlik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndüğünde ise mankenlik ve fotomodellik yapmaya başladı. Ancak 1972 yılında Saklambaç gazetesinin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci olmasıyla öne çıkmaya başladı.

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Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

Ardından İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçilen Hale Soygazi Türkiye'ye döndüğünde 10 film çevirmek üzerine bir anlaşma yaparak sinema kariyerine başladı. Sanatçı, 1973 yılında "Çocuğumu İstiyorum" filminde başrolleri paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976'da evlendi.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

Ancak çiftin evliliği 1985 yılında boşanma ile sonuçlandı. Ardından Hale Soygazi 2006 yılında Murat Belge ile evlendi. 'Alev' karakteri ile hepimizin kalbini kazanan Hale Soygazi, Tarık Akan ile başrollerini paylaştığı bu filmde de 1973 yılında oynadı.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

Uzun yıllardır kameralardan uzak, huzurlu bir hayat süren Hale Soygazi, son haliyle yeniden adından söz ettirdi. 75 yaşındaki usta oyuncu, doğal güzelliği, fit görünümü ve yıllara meydan okuyan zarafetiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

Doğal ve sade görünümüyle dikkat çeken usta sanatçı, yıllara rağmen koruduğu zarif duruşuyla beğeni topladı. Soygazi'nin son görüntüsü, hayranlarına Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızını yeniden hatırlattı.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Hale Soygazi'nin yeni fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sanatçının görüntülerini gören takipçileri, beğeni ve yorumlarıyla ilgilerini gösterdi. Paylaşımların altında, Soygazi'nin zarafetine ve doğal görünümüne övgü dolu ifadeler yer aldı.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

Paylaşılan karelerin ardından hayranları, "Yıllar ona uğramamış", "Asaletinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Hâlâ çok zarif" ve "Yeşilçam'ın en özel isimlerinden biri" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

GÜZELLİK SIRRI DA MERAK EDİLİYOR

Hep zarafetiyle ön planda olan Yeşilçam'ın usta ismi Hale Soygazi'nin beslenme ve bakım sırrı da oldukça merak ediliyor. 75 yaşında olmasında rağmen fit görüntüsünü ve güzelliğini hala koruyan usta oyuncu, güzellik sırlarını da çekinmeden anlattı.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

İŞTE GÜZELLİK SIRRININ DETAYLARI

Hale Soygazi, sağlıklı beslendiğini belirtti. Oyuncu saha çok sebze ve meyve ağırlıklı, doğal besinlerden oluşan diyet programı uyguluyor.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

SPOR HAYATINDA ETKİLİ

Bunun yanı sıra oyuncu, sporu da hayatından çıkarmamış. Oyuncu pilates ve yürüyüşle formunu koruduğunu açıkladı.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

CİLDİ İÇİN DOĞAL ÜRÜNLER TERCİH EDİYOR

Cilt sağlığını ön planda tutan Soygazi, doğal ürünler kullanıyor.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

'YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ'

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü Yeşilçam oyuncusu, farklı film festivallerinde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' almaya devam ediyor.

Yeşilçam yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı! Hale Soygazi yıllara meydan okuyor!

Yeşilçam'da 'Süt Kardeşler' filmiyle de hepimizin severek izlediği Hale Soygazi, şimdilerle ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör

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