Yeşilçam’da zarafetiyle büyüleyen oyuncu Hale Soygazi gençlere taş çıkarıyor! Meğer gençlik sırrı onda gizliymiş!

Ardından İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçilen Hale Soygazi Türkiye'ye döndüğünde 10 film çevirmek üzerine bir anlaşma yaparak sinema kariyerine başladı. Sanatçı, 1973 yılında "Çocuğumu İstiyorum" filminde başrolleri paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976'da evlendi. Ancak çiftin evliliği 1985 yılında boşanma ile sonuçlandı. Ardından Hale Soygazi 2006 yılında Murat Belge ile evlendi.