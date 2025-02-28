Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
19:25
Yeşilçam’da zarafetiyle büyüleyen oyuncu Hale Soygazi gençlere taş çıkarıyor! Meğer gençlik sırrı onda gizliymiş!
Yeşilçam'da yer aldığı filmlerde zarafeti ve güzelliğiyle ön plana çıkan Hale Soygazi, 74 yaşında ancak adeta yıllara meydan okuyor. Zaman zaman projelerde yer alarak kendini hatırlatan Hale Soyagazi'nin güzellik sırları da merak ediliyor. Yaşına rağmen güzelliği ve fit görünümünün arkasındaki sırrı ise oyuncu kendi ifşa etti. İşte herkesin merak ettiği o güzellik sırrı!