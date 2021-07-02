Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Burak Özçivit: Bende yeri çok ayrı... Kartal Tibet'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet hayata gözlerini yumdu... Oyunculuğu ve yönetmenliği ile Yeşilçam'a damga vurmuş isimler arasında olan Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde duyurulan ve Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberini, oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Kartal Tibet'in ölüm haberi sanat camiasını derinden sarstı. Ünlü isimler usta sanatçı Kartal Tibet'e sosyal medya üzerinden veda etti. Şimdilerin yakışıklı jönlerinden Burak Özçivit yıllar önce çalışma fırsatı bulduğu Kartal Tibet ile fotoğraflarını duygusal bir not ile paylaştı. İşte sanat camiasını Kartal Tibet'e vedası...