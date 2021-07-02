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Haberler Galeri Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Burak Özçivit: Bende yeri çok ayrı... Kartal Tibet'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!
Giriş Tarihi: 02.07.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 12:58

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Burak Özçivit: Bende yeri çok ayrı... Kartal Tibet'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet hayata gözlerini yumdu... Oyunculuğu ve yönetmenliği ile Yeşilçam'a damga vurmuş isimler arasında olan Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde duyurulan ve Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberini, oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Kartal Tibet'in ölüm haberi sanat camiasını derinden sarstı. Ünlü isimler usta sanatçı Kartal Tibet'e sosyal medya üzerinden veda etti. Şimdilerin yakışıklı jönlerinden Burak Özçivit yıllar önce çalışma fırsatı bulduğu Kartal Tibet ile fotoğraflarını duygusal bir not ile paylaştı. İşte sanat camiasını Kartal Tibet'e vedası...

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Burak Özçivit: Bende yeri çok ayrı... Kartal Tibet'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Yeşilçam efsanesi Kartal Tibet hayata gözlerini yumdu... Oyunculuğu ve yönetmenliği ile Yeşilçam'a damga vurmuş isimler arasında olan Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde duyurulan ve Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberini, oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Burak Özçivit: Bende yeri çok ayrı... Kartal Tibet'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Kartal Tibet'in ölüm haberi sanat camiasını derinden sarstı. Ünlü isimler usta sanatçı Kartal Tibet'e sosyal medya üzerinden veda etti.

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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Burak Özçivit: Bende yeri çok ayrı... Kartal Tibet'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

Şimdilerin yakışıklı jönlerinden Burak Özçivit yıllar önce çalışma fırsatı bulduğu Kartal Tibet ile fotoğraflarını duygusal bir not ile paylaştı. İşte sanat camiasını Kartal Tibet'e vedası...

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Burak Özçivit: Bende yeri çok ayrı... Kartal Tibet'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

BURAK ÖZÇİVİT
"Zoraki Koca, ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı.Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba."

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Burak Özçivit: Bende yeri çok ayrı... Kartal Tibet'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu!

ZAFER ALGÖZ
"Kartal Tibet'i kaybettik..Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi.Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti..Büyük Beşiktaşlı..Adı gibi Baba Kartaldı.Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun."

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