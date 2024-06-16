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Haberler Galeri Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy'un oğlu kendisinden ünlüymüş! Meğer Ebru Gündeş ile Deli Divane...
Giriş Tarihi: 16.06.2024 06:42

Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy'un oğlu kendisinden ünlüymüş! Meğer Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak ünlenen usta sanatçı Göksel Arsoy Kara Günlerim, Altın Çocuk, Şafak Bekçileri gibi unutulmaz filmlerde oynamıştı. 87 yaşındaki Arsoy, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy hakkında pek çok kimsenin bilmediği gerçek ortaya çıktı. Göksel Arsoy'un oğlu kendisinden ünlüymüş. Göksel Arsoy'un oğlu meğer Ebru Gündeş ile başrollerini paylaştığı 'Deli Divane' dizisinde rol almış. Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'u görenler ise yakışıklılığı genetikmiş demeden geçemedi.

Yeşilçam’ın ’Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğlu kendisinden ünlüymüş! Meğer Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak biliniyordu, Göksel Arsoy, sinemaya ilk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

Yeşilçam’ın ’Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğlu kendisinden ünlüymüş! Meğer Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy'dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı.

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Yeşilçam’ın ’Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğlu kendisinden ünlüymüş! Meğer Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, Gönül Yazar, Muazzez Abacı ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı.

Yeşilçam’ın ’Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğlu kendisinden ünlüymüş! Meğer Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak ünlenen usta sanatçı Göksel Arsoy'un oğlu meğer ünlü oyuncuymuş.

Yeşilçam’ın ’Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğlu kendisinden ünlüymüş! Meğer Ebru Gündeş ile Deli Divane...

İşte Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy...

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