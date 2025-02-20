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Haberler Galeri Yeşilçam'ın aranan yüzüydü! Mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl'ü şimdi görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız
Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 07:12

Yeşilçam'ın aranan yüzüydü! Mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl'ü şimdi görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Sibel Turnagöl, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yeşilçam filmlerinden televizyon ekranlarına uzanan başarılı geçmişinin ardından, Turnagöl artık bambaşka bir sektörde yer alıyor. 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra sahne dünyasından uzaklaşan tescilli güzel, şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor.

Yeşilçam’ın aranan yüzüydü! Mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl’ü şimdi görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Bir zamanlar güzelliğiyle ekranları büyüleyen Sibel Turnagöl, şimdi bambaşka bir biri!

Yeşilçam’ın aranan yüzüydü! Mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl’ü şimdi görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Mankenler kraliçesi olarak da anılan Turnagöl, şimdilerde 56 yaşında ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

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Yeşilçam’ın aranan yüzüydü! Mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl’ü şimdi görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Yeni mesleği ile hayranlarını büyük şaşkınlığa uğratan isim, şimdilerde Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde bir restoran işletiyor.

Yeşilçam’ın aranan yüzüydü! Mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl’ü şimdi görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Restoranında hem mutfağa girip yemek pişiren hem de siparişleri servis eden Turnagöl'ü görenler, onun bu yeni haline şaşırmadan edemiyor.

Yeşilçam’ın aranan yüzüydü! Mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl’ü şimdi görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Bir zamanlar mankenler kraliçesi olarak anılan Turnagöl'ün değişimi sosyal medyada da gündem oldu.

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