Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
07:12
Yeşilçam'ın aranan yüzüydü! Mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl'ü şimdi görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız
Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Sibel Turnagöl, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yeşilçam filmlerinden televizyon ekranlarına uzanan başarılı geçmişinin ardından, Turnagöl artık bambaşka bir sektörde yer alıyor. 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra sahne dünyasından uzaklaşan tescilli güzel, şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor.