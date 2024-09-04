Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!

Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam'da bir döneme damga vuran Ayşecik karakterine hayat veren isim olmuştu. Değirmencioğlu, henüz 2 yaşında ekranlarda yer almaya başlamıştı. Ünlü isim 20 yaşına dek pek çok farklı yapımda rol aldı. Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.