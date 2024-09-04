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Haberler Galeri Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 18:23

Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!

Yeşilçam'da 'Ayşecik' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Değirmencioğlu, son haliyle herkes şaşırttı. 'Ayşecik'i canlandıran Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali!

Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!

Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam'da bir döneme damga vuran Ayşecik karakterine hayat veren isim olmuştu. Değirmencioğlu, henüz 2 yaşında ekranlarda yer almaya başlamıştı. Ünlü isim 20 yaşına dek pek çok farklı yapımda rol aldı. Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.

Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi'ni de oynamıştı | Video

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Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu.

Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!

Zeynep Değirmencioğlu Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda merak edilenleri yanıtlamıştı...

Çok uzun zamandır oyunculuk yapmıyorsunuz. Hiç özlediniz mi setleri, sinemayı?

Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var.

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