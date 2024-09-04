Giriş Tarihi: 04.09.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
18:23
Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!
Yeşilçam'da 'Ayşecik' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Değirmencioğlu, son haliyle herkes şaşırttı. 'Ayşecik'i canlandıran Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali!