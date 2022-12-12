Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi'ni de oynamıştı | Video

Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra kariyerine noktayı koyarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Yeşilçam'ın unutulmaz isminin zaman içindeki değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncuyu yıllar sonra görenler tanımakta zorlandı.