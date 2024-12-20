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Haberler Galeri Yeşilçam'ın bahtsız kraliçesiydi...Nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:04

Yeşilçam'ın bahtsız kraliçesiydi...Nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi

Biri genç yaşında kansere yenildi, biri nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi, biri de kendi isteğiyle bu dünyadan çekip gitti. Yeşilçam'ın bahtsız kadını Feri Cansel'in hikayesi de çok farksız değil...Nişanlısının bıçak darbeleri onu henüz 39 yaşındayken hem de kızının gözü önünde canından etti. İşte Feri Cansel'in film gibi hayat hikayesi...

Yeşilçam’ın bahtsız kraliçesiydi...Nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi

Yeşilçam'ın 1974-1978 yılları arasında yıldızı parlayan güzel oyuncusu Feri Cansel'in ölümü günlerce konuşulmuştu...İşte kadın cinayetine kurban giden Feri Cansel'in cehenneme dönen hayat hikayesi...

Yeşilçam’ın bahtsız kraliçesiydi...Nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi

1944 yılında Lefkoşa'da doğdu Feriha Cansel... Yeşilçam'ın vamp kadınlarından olan Cansel'i Türkiye Feri adıyla tanıdı.

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Yeşilçam’ın bahtsız kraliçesiydi...Nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi

Feri Cansel ilk evliliğini Brintanya vatandaşı biriyle yapmış bu evliliğinden ise Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti. Britanya vatandaşı olan Cansel'in evliliği bir süre sonra bitince Türk sinemacılarla görüşmeye başlamış ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı.

Yeşilçam’ın bahtsız kraliçesiydi...Nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi

1964'te ilk olarak "Kan ve Gurur" isimli filmdeki küçük rolüyle Yeşilçam'a adımını attı Cansel. Ama figüranlık yaparak kazandığı parayla yaşaması mümkün değildi.

Yeşilçam’ın bahtsız kraliçesiydi...Nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi

Parisien isimli ünlü gece kulübünde içki hostesliği yapmaya başladı. Daha sonra da bu kulüpte striptiz yıldızı olarak çalıştı.

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