Giriş Tarihi: 20.12.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
12:04
Yeşilçam'ın bahtsız kraliçesiydi...Nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi
Biri genç yaşında kansere yenildi, biri nişanlısının bıçak darbeleriyle son nefesini verdi, biri de kendi isteğiyle bu dünyadan çekip gitti. Yeşilçam'ın bahtsız kadını Feri Cansel'in hikayesi de çok farksız değil...Nişanlısının bıçak darbeleri onu henüz 39 yaşındayken hem de kızının gözü önünde canından etti. İşte Feri Cansel'in film gibi hayat hikayesi...