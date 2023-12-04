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Haberler Galeri Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki 'Bayan popo' Sevtap Parman'ın son haline bakın...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 10:28

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki 'Bayan popo' Sevtap Parman'ın son haline bakın...

Yeşilçam'ın kötü kalpli güzellerinden Sevtap Parman'ı siz bir de şimdi görün! Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. Şimdilerde 62 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. . İşte Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki ’Bayan popo’ Sevtap Parman’ın son haline bakın...

Oynadığı kötü kadın rolleriyle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki ’Bayan popo’ Sevtap Parman’ın son haline bakın...

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

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Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki ’Bayan popo’ Sevtap Parman’ın son haline bakın...

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki ’Bayan popo’ Sevtap Parman’ın son haline bakın...

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki ’Bayan popo’ Sevtap Parman’ın son haline bakın...

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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