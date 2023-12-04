Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi tanınmaz halde! 62 yaşındaki ’Bayan popo’ Sevtap Parman’ın son haline bakın...

Yeşilçam'ın kötü kalpli güzellerinden Sevtap Parman'ı siz bir de şimdi görün! Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. Şimdilerde 62 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. . İşte Sevtap Parman'ın son hali...