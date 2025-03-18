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Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:23

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası! Sinemanın Sultan'ı Türkan Şoray'dan şoke eden açıklama: "Oyunculuğu bıraktım çünkü..."

Türk sinemasının unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 28 Haziran 1945'te İstanbul'da doğan usta oyuncu, tam 222 filmde rol alarak dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu. Şoray, sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda senaristlik, yönetmenlik ve yazarlığıyla da sanat camiasında fark yarattı. 36. Münih Türk Film Günleri'nin bu yılki onur konuğu Türkan Şoray olacak. Festival kapsamında Şoray'a "Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü" takdim edilecek. İşte Sultan'ın bilinmeyen yönleri...

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası! Sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray’dan şoke eden açıklama: Oyunculuğu bıraktım çünkü...

1-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 36. Münih Türk Film Günleri'nin bu yılki onur konuğu, 'Türk sinemasının Sultanı' Türkan Şoray olacak. Festival kapsamında Şoray'a Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü takdim edilecek. Şoray'ın da katılacağı açılış gecesinde, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı kült film 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gösterilecek.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası! Sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray’dan şoke eden açıklama: Oyunculuğu bıraktım çünkü...

TÜRKAN ŞORAY'IN HİÇ BİLMEDİĞİNİZ O YÖNÜ!

Türk sinemasının unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 28 Haziran 1945'te İstanbul'da doğan usta oyuncu, tam 222 filmde rol alarak dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu.

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Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası! Sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray’dan şoke eden açıklama: Oyunculuğu bıraktım çünkü...

Şoray, sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda senaristlik, yönetmenlik ve yazarlığıyla da sanat camiasında fark yarattı.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası! Sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray’dan şoke eden açıklama: Oyunculuğu bıraktım çünkü...

İlk sinema deneyimini 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle yaşayan Şoray, kariyerindeki ilk ödülünü ise 1964 yılında "Acı Hayat" filmiyle kazandı.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası! Sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray’dan şoke eden açıklama: Oyunculuğu bıraktım çünkü...

Altın Portakal Film Festivali'nde dört kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Aynı zamanda UNICEF iyi niyet elçisi olan Şoray, eğitime verdiği destekle de tanınıyor.