Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:23

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası! Sinemanın Sultan'ı Türkan Şoray'dan şoke eden açıklama: "Oyunculuğu bıraktım çünkü..."

Türk sinemasının unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 28 Haziran 1945'te İstanbul'da doğan usta oyuncu, tam 222 filmde rol alarak dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu. Şoray, sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda senaristlik, yönetmenlik ve yazarlığıyla da sanat camiasında fark yarattı. 36. Münih Türk Film Günleri'nin bu yılki onur konuğu Türkan Şoray olacak. Festival kapsamında Şoray'a "Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü" takdim edilecek. İşte Sultan'ın bilinmeyen yönleri...