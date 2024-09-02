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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu meğer oyuncuymuş! Kuruluş Osman'ın yıldızı usta oyuncunun oğlu çıktı!
Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 07:33

Yeşilçam'ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu meğer oyuncuymuş! Kuruluş Osman'ın yıldızı usta oyuncunun oğlu çıktı!

Yeşilçam'ım sert bakışlı duayen oyuncusu Hayati Hamzaoğlu, oynadığı sayısız filmle Türk sinema tarihine adını yazdırmış isimlerin başında geliyor. Malkoçoğlu Kurt Bey, Çöl Kartalı, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen oyuncunun oğlu da babasının izinden gitti. Kuruluş Osman'ın yıldızı oğlu çıktı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu meğer oyuncuymuş! Kuruluş Osman’ın yıldızı usta oyuncunun oğlu çıktı!

Usta sanatçı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu meğer oyuncuymuş! Kuruluş Osman’ın yıldızı usta oyuncunun oğlu çıktı!

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı.

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Yeşilçam’ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu meğer oyuncuymuş! Kuruluş Osman’ın yıldızı usta oyuncunun oğlu çıktı!

Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu meğer oyuncuymuş! Kuruluş Osman’ın yıldızı usta oyuncunun oğlu çıktı!

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu meğer oyuncuymuş! Kuruluş Osman’ın yıldızı usta oyuncunun oğlu çıktı!

Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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