Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
07:33
Yeşilçam'ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu meğer oyuncuymuş! Kuruluş Osman'ın yıldızı usta oyuncunun oğlu çıktı!
Yeşilçam'ım sert bakışlı duayen oyuncusu Hayati Hamzaoğlu, oynadığı sayısız filmle Türk sinema tarihine adını yazdırmış isimlerin başında geliyor. Malkoçoğlu Kurt Bey, Çöl Kartalı, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen oyuncunun oğlu da babasının izinden gitti. Kuruluş Osman'ın yıldızı oğlu çıktı.