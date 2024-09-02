Yeşilçam’ın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu meğer oyuncuymuş! Kuruluş Osman’ın yıldızı usta oyuncunun oğlu çıktı!

Usta sanatçı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.