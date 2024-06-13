Yeşilçam’ın efsane jönü Murat Soydan’a veda... Nuri Alço cenazede isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!

'GENÇ NESİL HEP BÖYLE HAYIRSIZ'

Murat Soydan'ın eski dostu Nuri Alço 'Bütün Yeşilçam'ın burada olması lazımdı. Murat'ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lazımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi." diyerek sitem etti.