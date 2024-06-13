Giriş Tarihi: 13.06.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
14:29
Yeşilçam'ın efsane jönü Murat Soydan'a veda... Nuri Alço cenazede isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. 83 yaşında aramızdan ayrılan Murat Soydan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan isimler arasında; geçtiğimiz aylarda sağlık sorularıyla gündeme gelen Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço da vardı. Alço, sanat camiasındaki vefasızlıktan yakındı.