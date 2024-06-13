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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane jönü Murat Soydan'a veda... Nuri Alço cenazede isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 14:29

Yeşilçam'ın efsane jönü Murat Soydan'a veda... Nuri Alço cenazede isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. 83 yaşında aramızdan ayrılan Murat Soydan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan isimler arasında; geçtiğimiz aylarda sağlık sorularıyla gündeme gelen Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço da vardı. Alço, sanat camiasındaki vefasızlıktan yakındı.

Yeşilçam’ın efsane jönü Murat Soydan’a veda... Nuri Alço cenazede isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!

200'den fazla filmde rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın efsane jönü Murat Soydan’a veda... Nuri Alço cenazede isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!

Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan şu sözlerle duyurmuştu:

"Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun"

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Yeşilçam’ın efsane jönü Murat Soydan’a veda... Nuri Alço cenazede isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!

83 yaşında hayata veda eden Murat Soydan için bugün bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan isimler arasında; Nuri Alço, Cihat Tamer ve Birol Güven katıldı.

Yeşilçam’ın efsane jönü Murat Soydan’a veda... Nuri Alço cenazede isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!

'GENÇ NESİL HEP BÖYLE HAYIRSIZ'

Murat Soydan'ın eski dostu Nuri Alço 'Bütün Yeşilçam'ın burada olması lazımdı. Murat'ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lazımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi." diyerek sitem etti.

Yeşilçam’ın efsane jönü Murat Soydan’a veda... Nuri Alço cenazede isyan etti: Genç nesil hep böyle hayırsız!

Usta oyuncu Cihat Tamer ise cenazeye gelmeyenler hakkında "Biz çok hayırsız ve ahlaksız bir millet olduk." dedi.

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