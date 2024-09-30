Yeşilçam’ın efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! İşte Bahar Erdeniz’in yakışıklı oğlu!

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi olan Bahar Erdeniz, şimdilerde 72 yaşında. Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden de ünlüymüş. İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.