Giriş Tarihi: 30.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
19:40
Yeşilçam’ın efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! İşte Bahar Erdeniz’in yakışıklı oğlu!
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bahar Erdeniz, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Model ve mankenler kraliçesi olarak anılan Bahar Erdeniz, birçok ünlü isimle de kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu Bahar Erdeniz, 1979 yılında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Engin Verel'le evlendi. Ünli çiftin oğulları da yakışıklı oyunculardan biri çıktı. İşte Bahar Erdeniz ve Engin Verel'in oğlu!