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Haberler Galeri Yeşilçam’ın efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! İşte Bahar Erdeniz’in yakışıklı oğlu!
Giriş Tarihi: 30.09.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 19:40

Yeşilçam’ın efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! İşte Bahar Erdeniz’in yakışıklı oğlu!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bahar Erdeniz, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Model ve mankenler kraliçesi olarak anılan Bahar Erdeniz, birçok ünlü isimle de kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu Bahar Erdeniz, 1979 yılında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Engin Verel'le evlendi. Ünli çiftin oğulları da yakışıklı oyunculardan biri çıktı. İşte Bahar Erdeniz ve Engin Verel'in oğlu!

Yeşilçam’ın efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! İşte Bahar Erdeniz’in yakışıklı oğlu!

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi olan Bahar Erdeniz, şimdilerde 72 yaşında. Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden de ünlüymüş. İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeşilçam’ın efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! İşte Bahar Erdeniz’in yakışıklı oğlu!

Bahar Erdeniz, Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi olmuştu.

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Yeşilçam’ın efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! İşte Bahar Erdeniz’in yakışıklı oğlu!

Bahar Erdeniz, "Afacan Küçük Serseri" filmi ile sinemaya geçmişti. 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Engin Verel ile 2. evliliğini yaptı.

Yeşilçam’ın efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! İşte Bahar Erdeniz’in yakışıklı oğlu!

Çiftin mutlu evliliğinden Can adından bir oğulları var. Bahar Erdeniz'in yakışıklı oğlu ünlü bir oyuncu.

Yeşilçam’ın efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! İşte Bahar Erdeniz’in yakışıklı oğlu!

Yeşilçam güzellerinden Bahar Erdeniz şimdilerde 72 yaşında ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

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