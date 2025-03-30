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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 10:14

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın efsanelerinden biri olan Cüneyt Arkın kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde oynarak hepimizin hafızalarında unutulmaz bir yer edindi. 'Malkoçoğlu' ve 'Kara Murat' gibi filmlerdeki başarılı performansı ile seyirinin kalbinde taht kuran ünlü oyuncu 2022 yılında hayata veda etmişti. Ancak ünlü isme dair pek bilinmeyen bu gerçek hayranlarını büyük şaşkınlığa uğrattı.

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın yakışıklı jönleri denildiğinde ilk akla gelen ve Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırmış olan Cüneyt Arkın ile ilgili bu gerçek hayranlarını çok şaşırtacak.

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Günümüzde bile hala severek izlediğimiz filmleriyle unutulmaz bir yere sahip olan Cüneyt Arkın'ın gerçek adı meğer çok başkaymış.

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Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, bir röportajında nedeni için "Çünkü Fahrettin isminde her şey vardı: Çocukluğum, gençliğim, hatıralarım... Bana Fahrettin dendiği zaman bütün bunlarım bir karışımı geliyordu aklıma." ifadelerini kullanmıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Cüneyt artık son olarak geçtiğimiz günlerde Nuri Alço'nun kendisi hakkında yaptığı bir itirafla gündeme gelmişti.

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Nuri Alço, katıldığı bir YouTube programında uzun yıllar boyunca canlandırdığı "gazoza ilaç atan kötü adam" karakteri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.