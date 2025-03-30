Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
10:14
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...
Yeşilçam'ın efsanelerinden biri olan Cüneyt Arkın kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde oynarak hepimizin hafızalarında unutulmaz bir yer edindi. 'Malkoçoğlu' ve 'Kara Murat' gibi filmlerdeki başarılı performansı ile seyirinin kalbinde taht kuran ünlü oyuncu 2022 yılında hayata veda etmişti. Ancak ünlü isme dair pek bilinmeyen bu gerçek hayranlarını büyük şaşkınlığa uğrattı.