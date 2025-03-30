Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçek! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, bir röportajında nedeni için "Çünkü Fahrettin isminde her şey vardı: Çocukluğum, gençliğim, hatıralarım... Bana Fahrettin dendiği zaman bütün bunlarım bir karışımı geliyordu aklıma." ifadelerini kullanmıştı.