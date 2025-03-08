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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsanesi Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi! Bakın ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 10:43

Yeşilçam'ın efsanesi Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi! Bakın ne iş yapıyor?

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Münir Özkul, 93 yıllık hayatı boyunca dört evlilik yapmıştı. Kızları tanınırken Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ise yıllarca gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı. Babasının izinden gitmeyi tercih etmedi. İşte efsane sanatçının oğlu Ferdi ve duyunca şaşıracağınız mesleği...

Yeşilçam’ın efsanesi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi! Bakın ne iş yapıyor?

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınmıştı Münir Özkul...Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi sayısız filmde rol almıştı.

Yer aldığı filmlerde babacan rolleriyle tanınan Münir Özkul, özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

Yeşilçam’ın efsanesi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi! Bakın ne iş yapıyor?

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.

İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Münir Özkul 93 yaşındaydı. Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Münir Özkul tiyatro kökenli olsa da sinema ile ünlendi.

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Yeşilçam’ın efsanesi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi! Bakın ne iş yapıyor?

En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Kel Mahmut tiplemesi oldu. 400'e yakın filmde rol aldı.

Yeşilçam’ın efsanesi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi! Bakın ne iş yapıyor?

Adile Naşit'le beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

Yeşilçam’ın efsanesi Münir Özkul’un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi! Bakın ne iş yapıyor?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.