Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
10:43
Yeşilçam'ın efsanesi Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi! Bakın ne iş yapıyor?
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Münir Özkul, 93 yıllık hayatı boyunca dört evlilik yapmıştı. Kızları tanınırken Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ise yıllarca gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı. Babasının izinden gitmeyi tercih etmedi. İşte efsane sanatçının oğlu Ferdi ve duyunca şaşıracağınız mesleği...