Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: “10 sene önce yapmalıydım”

Gençlik yıllarında kıyafetlerine ciddi miktarda para harcadığını anlatan Alço, o dönemdeki alışverişlerinin maddi karşılığını şu sözlerle ifade etti:

"O zamanın parası zaten çok değerliydi, bu kıyafetlere harcadığım parayla ev de alınırdı, araba da alınırdı. Çünkü kıyafetlerim İtalya'dan geliyordu. Yurt dışından özel olarak diktiriyorduk."