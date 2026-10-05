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Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: “10 sene önce yapmalıydım”
Giriş Tarihi: 05.10.2026 16:46
Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: “10 sene önce yapmalıydım”
Yeşilçam sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalarda silinmez izler bırakan usta oyuncu Nuri Alço, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Türk sinemasının ikonik isimleri arasında yer alan Alço, "Bir tek kısmetsizliğim o" diyerek itirafta bulundu.