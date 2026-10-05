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Giriş Tarihi: 05.10.2026 16:46

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: “10 sene önce yapmalıydım”

Yeşilçam sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalarda silinmez izler bırakan usta oyuncu Nuri Alço, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Türk sinemasının ikonik isimleri arasında yer alan Alço, "Bir tek kısmetsizliğim o" diyerek itirafta bulundu.

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Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

Yeşilçam sinemasında canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Nuri Alço, yıllar sonra geçmişten bugüne uzanan anılarını paylaştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

"Ah Bu Dünya", "Kayıp Kızlar", "Tele Kızlar" ve "Katiller De Ağlar" gibi yapımlarla hafızalarda yer edinen usta oyuncu, bir televizyon programında evinin kapılarını açtı.

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Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

Yıllardır özenle sakladığı eşyalarını ve kıyafetlerini gösteren Alço, Yeşilçam dönemine dair anılarını anlatırken özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda da bulundu.

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Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

YILLAR ÖNCESİNDEN KALAN KIYAFETLERİNİ GÖSTERDİ

Programda Alço'nun gardırobunda yer alan kıyafetler dikkat çekti. Yeşilçam döneminden kalan parçaların yanı sıra yurt dışından özel olarak getirilen kıyafetlerin de bulunduğu görüldü.

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

Gençlik yıllarında kıyafetlerine ciddi miktarda para harcadığını anlatan Alço, o dönemdeki alışverişlerinin maddi karşılığını şu sözlerle ifade etti:

"O zamanın parası zaten çok değerliydi, bu kıyafetlere harcadığım parayla ev de alınırdı, araba da alınırdı. Çünkü kıyafetlerim İtalya'dan geliyordu. Yurt dışından özel olarak diktiriyorduk."

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

50 YIL SONRA AYNI KIYAFETLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Alço'nun gardırobunda bulunan röptaşambır da programın dikkat çeken anlarından biri oldu. Usta oyuncu, yaklaşık 50 yıl sonra aynı röptaşambırı yeniden giyerek kameralara poz verdi.

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

EŞİNİN HEDİYESİ ÇOK KONUŞULDU

Programda Alço'ya eşi tarafından hazırlanan özel bir hediye de gösterildi. Usta oyuncunun hafızalara kazınan gazoz sahnelerinden ilham alan eşi, gazozdan bir tablo yaptırarak Alço'ya hediye etti.

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

HAYATINDAKİ EN BÜYÜK KEŞKESİNİ ANLATTI

Nuri Alço, programın ilerleyen bölümlerinde özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Asiye Acar'ın sunduğu "Pazar Gezmesi" programında konuşan usta oyuncu, çocuk sevgisinden bahsederken hayatındaki en büyük keşkesini şu sözlerle dile getirdi:

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

"BİR TEK KISMETSİZLİĞİM O"

"Çocukları çok seviyorum. Bir tek kısmetsizliğim o. 10 sene önce tanıdığımda keşke yapsaydım. Soyadımızı taşısın öldükten sonra."

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

Türk sinemasının usta ismi, yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekerken bilinmeyen bir gerçekle daha adından söz ettirmişti.

"Nuri Alço" ismi Türk sinema tarihinde silinmez bir iz bıraksa da usta oyuncunun gerçek kimliği oldukça şaşırtıcı. Herkesin yıllardır bu isimle bildiği efsane oyuncunun resmi kayıtlardaki asıl adı duyanları hayrete düşürüyor.

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

Usta oyuncunun yıllardır sır gibi saklanan asıl kimliği duyanları adeta ters köşe yaptı. Herkesin ekranlardan "Nuri Alço" olarak tanıdığı dev ismin nüfus kütüğünde yazan asıl adı bakın neymiş...

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

Hepimizin Nuri Alço olarak tanıdığı ünlü ismin gerçek adı ise Nureddin İbrahimov.

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

Sanat dünyasına adım attığında daha akılda kalıcı ve kısa bir ad tercih etmek isteyen usta oyuncu, "Nuri Alço" ismini kullanmaya başladı. Bu tercihiyle sadece isim değil, adeta bir marka yarattı.

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

Ünlüler dünyasının önde gelen birçok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın efsanesi Nuri Alço’dan itiraf! En büyük ‘keşke’sini açıkladı: 10 sene önce yapmalıydım

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