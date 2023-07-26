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Haberler Galeri Yeşilçam'ın emektar oyuncusu ve müzisyen Yaşar Yağmur hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:57

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu ve müzisyen Yaşar Yağmur hayatını kaybetti!

'Batsın Bu Dünya', 'Hazreti Yusuf', 'Yuvasız Kuşlar', 'Babaların Babası' ve 'Sahipsizler' yapımları ile tanınan birçok filminde yer alan emektar oyuncu ve müzisyen Yaşar Yağmur 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele eden Yaşar Yağmur, kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Sevenleri, usta oyuncuyu Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere köyünde son yolculuğuna uğurladı.

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu ve müzisyen Yaşar Yağmur hayatını kaybetti!

Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele eden Yaşar Yağmur, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki evinde rahatsızlanınca Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu ve müzisyen Yaşar Yağmur hayatını kaybetti!

Yağmur, burada yapılan testler ve tahliller sonucunda kan değerlerinin yüksek olması nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yeşilçam’ın emektar oyuncusu ve müzisyen Yaşar Yağmur hayatını kaybetti!

Yoğun bakıma alınan Yağmur kalp krizi geçirmesi sebebiyle tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu ve müzisyen Yaşar Yağmur hayatını kaybetti!

Sevenleri, usta oyuncuyu 24.07.2023 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere köyünde son yolculuğuna uğurladı.

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu ve müzisyen Yaşar Yağmur hayatını kaybetti!

Evli ve üç çocuk babası olan usta oyuncu, birçok Yeşilçam filminde oynamıştı.

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