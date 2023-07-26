Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
14:57
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu ve müzisyen Yaşar Yağmur hayatını kaybetti!
'Batsın Bu Dünya', 'Hazreti Yusuf', 'Yuvasız Kuşlar', 'Babaların Babası' ve 'Sahipsizler' yapımları ile tanınan birçok filminde yer alan emektar oyuncu ve müzisyen Yaşar Yağmur 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele eden Yaşar Yağmur, kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Sevenleri, usta oyuncuyu Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere köyünde son yolculuğuna uğurladı.