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Haberler Galeri Yeşilçam'ın en güzeli 69 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu seçildi! Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte son hali
Giriş Tarihi: 05.02.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 08:26

Yeşilçam'ın en güzeli 69 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu seçildi! Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte son hali

Yeşilçam'ın en güzeli kim? En güzel Yeşilçam kadın oyuncularının yorumlandığı başlıkta usta oyuncuya yorum yağdı. Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada açılan başlık ile gündeme düştü. Gülşen Bubikoğlu sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor…

Yeşilçam’ın en güzeli 69 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu seçildi! Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte son hali

Yeşilçam'da en güzel kadın oyuncuları arasında gösterilen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya platformu X'te adından söz ettiriyor. Güzelliği sosyal medyada konuşuldu… Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 69 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyaya damga vurdu...

Yeşilçam’ın en güzeli 69 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu seçildi! Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte son hali

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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Yeşilçam’ın en güzeli 69 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu seçildi! Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte son hali

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yeşilçam’ın en güzeli 69 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu seçildi! Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte son hali

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yeşilçam’ın en güzeli 69 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu seçildi! Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte son hali

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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