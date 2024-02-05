Giriş Tarihi: 05.02.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
08:26
Yeşilçam'ın en güzeli 69 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu seçildi! Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu! İşte son hali
Yeşilçam'ın en güzeli kim? En güzel Yeşilçam kadın oyuncularının yorumlandığı başlıkta usta oyuncuya yorum yağdı. Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada açılan başlık ile gündeme düştü. Gülşen Bubikoğlu sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor…