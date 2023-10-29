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Giriş Tarihi: 29.10.2023 10:31

Yeşilçam'ın en kötü kadınlarındandı! Lale Belkıs'ın son haline bakın...

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ı birçok kişi Türk sinemasından tanıyor. Lale Belkıs aslında Türkiye'nin ilk milli mankenidir. Lale Belkıs, oyuncu olmayı hiç istememiş. Gelen film ve oyunculuk tekliflerine de hep 'hayır' dedi Lale Belkıs. Sonunda tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarlarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti. Lale Belkıs, Yeşilçam'ın kötü kadınıydı. İşte Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali…

Yeşilçam’ın en kötü kadınlarındandı! Lale Belkıs’ın son haline bakın...

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Lale Belkıs yıllar sonra Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa katılmıştı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında ülkemizin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırlamıştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulunmuştu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetmişti…

Yeşilçam’ın en kötü kadınlarındandı! Lale Belkıs’ın son haline bakın...

'LALE' İSMİNİ DEVRİM VERDİ'

Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in "Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söylemişti.

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Yeşilçam’ın en kötü kadınlarındandı! Lale Belkıs’ın son haline bakın...

Rol aldığı sinema filmlerinde hep karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuşmuştu.Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum.

Yeşilçam’ın en kötü kadınlarındandı! Lale Belkıs’ın son haline bakın...

Yeşilçam'ın unutulmayan 'kötü kadın' karakterlerine hayat veren Lale Belkıs'ın son halini merak eden hayranları sanatçıyı sosyal medyada sık sık aratıyorlar.

Yeşilçam’ın en kötü kadınlarındandı! Lale Belkıs’ın son haline bakın...

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın usta ismi Lale Belkıs'ın son hali hayranlarının beğenisini aldı.

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