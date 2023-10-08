Giriş Tarihi: 08.10.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 07:15

Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Kanserle mücadele eden Bahar Öztan'dan haber var! Sevenlerinden dua istedi...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan sevenlerinden dua istedi... Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yaşadığı zor günlere inat hayata sımsıkı bağlanan Bahar Öztan son olarak hayranlarına hasta yatağından seslendi. Bir zamanlar Kemal Sunal'ın en güzel partnerlerinden olan Bahar Öztan sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kanserle mücadelesi devam eden Bahar Öztan ameliyat kararı alındığını dile getirerek dua istedi. İşte Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali...