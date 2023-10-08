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Haberler Galeri Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Kanserle mücadele eden Bahar Öztan'dan haber var! Sevenlerinden dua istedi...
Giriş Tarihi: 08.10.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 07:15

Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Kanserle mücadele eden Bahar Öztan'dan haber var! Sevenlerinden dua istedi...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan sevenlerinden dua istedi... Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yaşadığı zor günlere inat hayata sımsıkı bağlanan Bahar Öztan son olarak hayranlarına hasta yatağından seslendi. Bir zamanlar Kemal Sunal'ın en güzel partnerlerinden olan Bahar Öztan sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kanserle mücadelesi devam eden Bahar Öztan ameliyat kararı alındığını dile getirerek dua istedi. İşte Yeşilçam güzeli Bahar Öztan'ın son hali...

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Sevenlerinden dua istedi...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Bahar Öztan yaşadığı tüm zorluklara karşı hayata sımsıkı bağlanmayı bildi. Daha önce 3 defa kanseri yenen Bahar Öztan şimdilerde bu savaşı 4. kez yine tüm inancıyla vermeye devam ediyor.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Sevenlerinden dua istedi...

Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Sevenlerinden dua istedi...

Kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başlayan Öztan tedavi görmeye başlamış ve kemoterapi uygulamasına geçilmişti. Kanserle mücadele eden Bahar Öztan son olarak sevenlerine sosyal medyadan seslendi.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Sevenlerinden dua istedi...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan sevenlerinden dua istedi...

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... Kanserle mücadele eden Bahar Öztan’dan haber var! Sevenlerinden dua istedi...

Yaşadığı zor günlere inat hayata sımsıkı bağlanan Bahar Öztan son olarak hayranlarına hasta yatağından seslendi ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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