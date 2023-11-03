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Giriş Tarihi: 03.11.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 10:58

Yeşilçam'ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav'ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Şükriye Atav'ı basma eteği ve oldukça hüzünlü yüzü ile tanıdık. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Şükriye Atav yer aldığı filmlerde genellikle başrol oyuncusunun yaşlı ve cefakar annesi olarak hafızalara kazınmıştı. 600'den fazla filmde yer alan Atav, kalp yetmezliği nedeniyle 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı. Emektar oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte sayısız filme imza atan emektar oyuncunun çocukları...

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

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Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

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