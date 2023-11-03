Giriş Tarihi: 03.11.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 10:58

Yeşilçam'ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav'ın iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Şükriye Atav'ı basma eteği ve oldukça hüzünlü yüzü ile tanıdık. Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Şükriye Atav yer aldığı filmlerde genellikle başrol oyuncusunun yaşlı ve cefakar annesi olarak hafızalara kazınmıştı. 600'den fazla filmde yer alan Atav, kalp yetmezliği nedeniyle 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı. Emektar oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte sayısız filme imza atan emektar oyuncunun çocukları...