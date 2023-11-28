Giriş Tarihi: 28.11.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 18:40

Yeşilçam'ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş!

Türk Sineması'nın hafızalara kazınan usta oyuncularından Şükriye Atav'ı basma eteği ve hüzünlü çehresiyle tanıdık. Ünlü oyuncu Şükriye Atav, yer aldığı filmlerde genellikle başrol oyuncusunun yaşlı ve cefakar annesi olarak hafızalarda yer edindi. 600'den fazla filmde rol alan usta isim kalp yetmezliği nedeniyle 2000 yılında hayata gözlerini yumdu. Emektar oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte sayısız filme imza atan emektar oyuncunun çocukları...