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Haberler Galeri Yeşilçam'ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 28.11.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 18:40

Yeşilçam'ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş!

Türk Sineması'nın hafızalara kazınan usta oyuncularından Şükriye Atav'ı basma eteği ve hüzünlü çehresiyle tanıdık. Ünlü oyuncu Şükriye Atav, yer aldığı filmlerde genellikle başrol oyuncusunun yaşlı ve cefakar annesi olarak hafızalarda yer edindi. 600'den fazla filmde rol alan usta isim kalp yetmezliği nedeniyle 2000 yılında hayata gözlerini yumdu. Emektar oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte sayısız filme imza atan emektar oyuncunun çocukları...

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş!

Şükriye Atav, rol aldığı filmlerde ya anne ya da teyze rolündedir… Yeşilçam'ın unutulmaz ismi çillenmiş elleri, nemli gözleriyle şevkatli bir kadını canlandırırdı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş!

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

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Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş!

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş!

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş!

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

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