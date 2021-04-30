Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni pozlar! Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu son haliyle hayranlarını mest etti...

Sosyal medyada yapılan "Yeşilçam'ın en güzel kadını" anketinde çoğu zaman birinci seçilen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, uzun yıllardır ekranlardan uzak duruyor. Hayranlarıyla Instagram hesabı üzerinden hasret gideren Gülşen Bubikoğlu, her paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 66 yaşındaki ünlü oyuncu, son pozlarıyla yine gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, evinin balkonunda verdiği pozlara "Sadece biraz moral" notunu düştü. Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı...