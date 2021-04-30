Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni pozlar! Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu son haliyle hayranlarını mest etti...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 15:22

'ın güzel oyuncusu 'ndan yeni pozlar! Yıllara meydan okuyan son haliyle hayranlarını mest etti...

Sosyal medyada yapılan "'ın en güzel kadını" anketinde çoğu zaman birinci seçilen usta oyuncu , uzun yıllardır ekranlardan uzak duruyor. Hayranlarıyla hesabı üzerinden hasret gideren , her paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 66 yaşındaki ünlü oyuncu, son pozlarıyla yine gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, evinin balkonunda verdiği pozlara "Sadece biraz moral" notunu düştü. Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı...

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni pozlar! Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu son haliyle hayranlarını mest etti...

Sosyal medyada yapılan "'ın en güzel kadını" anketinde çoğu zaman birinci seçilen usta oyuncu , uzun yıllardır ekranlardan uzak duruyor.

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni pozlar! Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu son haliyle hayranlarını mest etti...

Hayranlarıyla hesabı üzerinden hasret gideren , her paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni pozlar! Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu son haliyle hayranlarını mest etti...

Pandemiyi evde geçiren ve her fırsatta bunu dile getiren usta oyuncu, son pozlarıyla yine hayranlarının dikkatini çekti.

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni pozlar! Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu son haliyle hayranlarını mest etti...

Evinin balkonunda pozlar veren Bubikoğlu, fotoğraflarına "Sadece biraz moral. Sağlıklı günler herkese." mesajını not düştü.

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni pozlar! Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu son haliyle hayranlarını mest etti...

Turuncular içindeki pozlarıyla mest eden , takipçilerinden yine tam not aldı.

SON DAKİKA