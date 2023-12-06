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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yıllar onu teğet geçiyor!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 07:46

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu, son olarak doğum gününü kutladı. Gülşen Bubikoğlu'na beğeni ve yorum yağdı. Usta sanatçının yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizlemeyedi…

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Yer aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu şimdi ne yapıyor? Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalata kazınan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Son olarak ise doğum gününü kutlayan usta sanatçıya yorum ve beğeni yağdı. Gülşen Bubikoğlu, bakın kaç yaşına girdi...

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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