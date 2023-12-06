Giriş Tarihi: 06.12.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 07:46

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu doğum gününü kutladı! Yıllar onu teğet geçiyor!

Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu, son olarak doğum gününü kutladı. Gülşen Bubikoğlu'na beğeni ve yorum yağdı. Usta sanatçının yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizlemeyedi…