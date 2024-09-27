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Haberler Galeri Yeşilçam’ın sert bakışlı oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı! İşte Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu!
Giriş Tarihi: 27.09.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:10

Yeşilçam’ın sert bakışlı oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı! İşte Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu!

Ünlü oyuncu Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı olarak bilinen Hayati Hamzaoğlu, sayısız filmde sayısız karakter canlandırdı. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda rol alan oyuncuyla ilgili gerçek şaşırttı. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu meğer Kuruluş Osman dizisinin yıldızıymış!

Yeşilçam’ın sert bakışlı oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı! İşte Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu!

Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam’ın sert bakışlı oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı! İşte Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu!

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı.

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Yeşilçam’ın sert bakışlı oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı! İşte Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu!

Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.

Yeşilçam’ın sert bakışlı oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı! İşte Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu!

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

Yeşilçam’ın sert bakışlı oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı! İşte Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu!

Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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