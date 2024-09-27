Giriş Tarihi: 27.09.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
18:10
Yeşilçam’ın sert bakışlı oyuncusu Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı! İşte Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu!
Ünlü oyuncu Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı olarak bilinen Hayati Hamzaoğlu, sayısız filmde sayısız karakter canlandırdı. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda rol alan oyuncuyla ilgili gerçek şaşırttı. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu meğer Kuruluş Osman dizisinin yıldızıymış!