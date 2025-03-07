Giriş Tarihi: 07.03.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
15:17
Yeşilçam'ın "Sütçü dede"siydi...Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! "40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi"
"Sütçü dede", "tonton baba" ve "vicdanlı doktor" karakterleriyle akıllarda yer edinmişti...Sezercik Aslan Parçası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Aslan Bacanak, Küçük Ağa gibi sayısız filmiyle Yeşilçam tarihine adını altın harfle kazıyan usta oyuncu Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı. Nubar Terziyan meğer hepimizin tanıdığı şarkıcının dayısıymış. İlk kez öğrenenler ise, "40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi" yorumunda bulunuyor.