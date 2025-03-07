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Haberler Galeri Yeşilçam'ın "Sütçü dede"siydi...Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! "40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi"
Giriş Tarihi: 07.03.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:17

Yeşilçam'ın "Sütçü dede"siydi...Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! "40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi"

"Sütçü dede", "tonton baba" ve "vicdanlı doktor" karakterleriyle akıllarda yer edinmişti...Sezercik Aslan Parçası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Aslan Bacanak, Küçük Ağa gibi sayısız filmiyle Yeşilçam tarihine adını altın harfle kazıyan usta oyuncu Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı. Nubar Terziyan meğer hepimizin tanıdığı şarkıcının dayısıymış. İlk kez öğrenenler ise, "40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi" yorumunda bulunuyor.

Yeşilçam’ın Sütçü dedesiydi...Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizleri çok şaşırtacak! Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'da 400'den fazla yapımda rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan hakkındaki gerçeği ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.

Yeşilçam’ın Sütçü dedesiydi...Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

Yeşilçam'dan günümüze birçok ünlü ismin akrabalık ilişkisi var onlardan biri de Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazındı.

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Yeşilçam’ın Sütçü dedesiydi...Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın Sütçü dedesiydi...Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğlu.

Yeşilçam’ın Sütçü dedesiydi...Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi

İşte Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın şarkıcı yeğeni ve sizin için derlediğimiz akraba ünlüler...