Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır’ın felç kaldığı iddia edilmişti! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan beklenen açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:32

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır’ın felç kaldığı iddia edilmişti! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan beklenen açıklama geldi!

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son sağlık durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz Mart ayında beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastaneye yatırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın, sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu iddia edildi. Yeşilçam'ın duayen oyuncusunun hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte son sağlık durumu…

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın felç kaldığı iddia edilmişti! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan beklenen açıklama geldi!

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın felç kaldığı iddia edilmişti! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan beklenen açıklama geldi!

75 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı. İnanır, 1 Nisan'da ise yoğun bakımdan çıkarılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın felç kaldığı iddia edilmişti! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan beklenen açıklama geldi!

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, durumu iyiye giden İnanır'ın rehabilite sürecinde olduğunu ve fizik tedaviye başladığını açıklamıştı.

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın felç kaldığı iddia edilmişti! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan beklenen açıklama geldi!

'FELÇ GEÇİRDİ' İDDİASI

Fizik tedaviye devam eden Yeşilçam'ın usta oyuncusunun felç kaldığı iddiası, dün birçok haber sitesinde ve sosyal medyada yer aldı.

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın felç kaldığı iddia edilmişti! Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan beklenen açıklama geldi!

İnanır'ın hayranlarını korkutan söylentilerin ardından; Jülide Kural'dan açıklama geldi.

SON DAKİKA