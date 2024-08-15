Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
08:32
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır’ın felç kaldığı iddia edilmişti! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan beklenen açıklama geldi!
Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son sağlık durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz Mart ayında beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastaneye yatırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın, sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu iddia edildi. Yeşilçam'ın duayen oyuncusunun hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte son sağlık durumu…