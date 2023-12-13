Yeşilçam’ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!

YILMAZ ATADENİZ KİMDİR?

Ragıp Yılmaz Atadeniz 1 Şubat 1932, İstanbul'da doğdu. Türk sinema filmi yönetmeni, kurgucu, senarist ve yapımcıdır. SE-SAM'da başkanlık yapmaktadır.

Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Atadeniz, kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz'in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosunda çalışmaya başladı.

Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer almıştır. Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yaptı, 1988'den beri Film Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu'nda görev aldı. 1989'da II. Ankara Film Festivali ve 1992 'de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığında bulundu.

2007 Ocak'ta SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

2008 yılında 45. Antalya Film Festivalinde, 2012 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde Onur Ödülü aldı.