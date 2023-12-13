Yeşilçam’ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!

YILMAZ ATADENİZ FİLMLERİ
Senarist olarak
1952: Tarzan İstanbul'da
1967: Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam
1967: Soy Ve Öldür
1968: Casus Kıran
1968: Kafkas Kartalı
1969: Çakırcalı Mehmet Efe
1969: Güney Ölüm Saçıyor
1970: Kralların Kaderi
1970: Maskeli Şeytan
1971: Azrail Peşimizde
1971: Beş Hergele
1971: Bicirik İş Peşinde
1971: Cehenneme Dolmuş Var
1971: Azrail
1971: Jilet Kazım
1971: Kara Cellat
1972: Baskın
1972: Ölmek Var Dönmek Yok
1972: Tuzsuz Deli Bekir
1972: Yılmayan Şeytan
1973: Dağ Kanunu
1975: Sarı Necmiye / İt Adası
1979: Süper Selami
1981: Kader Arkadaşı
1983: Kobra
1984: Çare Sende Allahım
1986: Hapishane Gülü
1987: Yalvarış
1988: Acılar
1989: Kınalı Hanzo
1989: Gülom
1997: Babamı Arıyorum
1999: Veliler Serdarı / Hasan-ı Basr
Yönetmen olarak
1963: Yedi Kocalı Hürmüz
1964: İki Sene Mektep Tatili
1964: Yüz Karası
1965: Aşkım Silahımdır
1965: Dağların Oğlu
1965: Kahreden Kurşun
1965: Kan Gövdeyi Götürdü
1966: Çirkin Kral
1966: Kibar Haydut
1966: Kovboy Ali
1966: Silahların Kanunu
1966: Yedi Dağın Aslanı
1966: Para Kadın Ve Silah
1967: Casus Kıran
1967: Çirkin Kral Affetmez
1967: Killing İstanbul'da