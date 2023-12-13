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Haberler Galeri Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 13.12.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 12:57

Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!

Türk sinemasına yıllarca emek veren ünlü yönetmen Yılmaz Atadeniz tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın bir ustası daha hayata veda etti. Ödüllü yönetmen Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!

Sarıyer Eftal Hastanesi'nde 1 haftadır tedavi gören Yılmaz Atadeniz'in kızı Işık Atadeniz "Babama Covid teşhisi konuldu. Ciğerlerinde enfeksiyon oluşunca yoğun bakıma alındı. Bu sabah da kaybettik" dedi.

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Yeşilçam’ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!

CENAZE TÖRENİ YARIN

Usta yönetmenin cenaze töreninin yarın yapılacağı, Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Yeşilçam’ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!

YILMAZ ATADENİZ KİMDİR?
Ragıp Yılmaz Atadeniz 1 Şubat 1932, İstanbul'da doğdu. Türk sinema filmi yönetmeni, kurgucu, senarist ve yapımcıdır. SE-SAM'da başkanlık yapmaktadır.

Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Atadeniz, kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz'in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosunda çalışmaya başladı.

Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer almıştır. Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yaptı, 1988'den beri Film Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu'nda görev aldı. 1989'da II. Ankara Film Festivali ve 1992 'de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığında bulundu.

2007 Ocak'ta SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

2008 yılında 45. Antalya Film Festivalinde, 2012 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde Onur Ödülü aldı.

Yeşilçam’ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!

YILMAZ ATADENİZ FİLMLERİ
Senarist olarak

1952: Tarzan İstanbul'da

1967: Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam

1967: Soy Ve Öldür

1968: Casus Kıran

1968: Kafkas Kartalı

1969: Çakırcalı Mehmet Efe

1969: Güney Ölüm Saçıyor

1970: Kralların Kaderi

1970: Maskeli Şeytan

1971: Azrail Peşimizde

1971: Beş Hergele

1971: Bicirik İş Peşinde

1971: Cehenneme Dolmuş Var

1971: Azrail

1971: Jilet Kazım

1971: Kara Cellat

1972: Baskın

1972: Ölmek Var Dönmek Yok

1972: Tuzsuz Deli Bekir

1972: Yılmayan Şeytan

1973: Dağ Kanunu

1975: Sarı Necmiye / İt Adası

1979: Süper Selami

1981: Kader Arkadaşı

1983: Kobra

1984: Çare Sende Allahım

1986: Hapishane Gülü

1987: Yalvarış

1988: Acılar

1989: Kınalı Hanzo

1989: Gülom

1997: Babamı Arıyorum

1999: Veliler Serdarı / Hasan-ı Basr

Yönetmen olarak

1963: Yedi Kocalı Hürmüz

1964: İki Sene Mektep Tatili

1964: Yüz Karası

1965: Aşkım Silahımdır

1965: Dağların Oğlu

1965: Kahreden Kurşun

1965: Kan Gövdeyi Götürdü

1966: Çirkin Kral

1966: Kibar Haydut

1966: Kovboy Ali
1966: Silahların Kanunu

1966: Yedi Dağın Aslanı

1966: Para Kadın Ve Silah

1967: Casus Kıran

1967: Çirkin Kral Affetmez

1967: Killing İstanbul'da

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