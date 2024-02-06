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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Zamansız güzel usta oyuncunun son hali de olay oldu!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:43

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Zamansız güzel usta oyuncunun son hali de olay oldu!

Yeşilçam'ın en güzeli kim? En güzel Yeşilçam kadın oyuncularının yorumlandığı başlıkta usta oyuncuya yorum yağdı. Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada açılan başlık ile gündeme düştü. Gülşen Bubikoğlu sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor…

Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Zamansız güzel usta oyuncunun son hali de olay oldu!

Yeşilçam'da en güzel kadın oyuncuları arasında gösterilen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya platformu X'te adından söz ettiriyor. Güzelliği sosyal medyada konuşuldu… Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 69 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyaya damga vurdu...

Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Zamansız güzel usta oyuncunun son hali de olay oldu!

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Zamansız güzel usta oyuncunun son hali de olay oldu!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Zamansız güzel usta oyuncunun son hali de olay oldu!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Zamansız güzel usta oyuncunun son hali de olay oldu!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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