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Haberler Galeri Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni şoke etti! Yıldız Asyalı "Kerem beni sürükleyerek evden attı"

ile 'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın şoke etti! Yıldız Asyalı "Kerem beni sürükleyerek evden attı"

Oyuncu ve 'ın ikinci yönetmeni , geçtiğimiz ay Gümüşlük'te yapılan sade bir düğünle evlenmişti. Yıldız Asyalı çok hızlı gelişen evlilik kararı ile ilgili, "4 ay önce tanıştık, gelinliğimi kafamda hazırlamıştım, teklif geldiği gibi her şeyi organize ettim" demişti. Evliliğe çok hızlı karar veren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka aynı hızla ayrıldı. Sadece 30 gün süren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ise şoke etti. İşte ...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 10:35
Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni şoke etti! Yıldız Asyalı Kerem beni sürükleyerek evden attı

Oyuncu ve 'ın ikinci yönetmeni , geçtiğimiz ay Gümüşlük'te yapılan sade bir düğünle evlenmişti.

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni şoke etti! Yıldız Asyalı Kerem beni sürükleyerek evden attı

çok hızlı gelişen evlilik kararı ile ilgili, "4 ay önce tanıştık, gelinliğimi kafamda hazırlamıştım, teklif geldiği gibi her şeyi organize ettim" demişti. Evliliğe çok hızlı karar veren Yıldız Asyalı ile aynı hızla ayrıldı.

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Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni şoke etti! Yıldız Asyalı Kerem beni sürükleyerek evden attı

düğünde "Çocuklarımıza çok düşkünüz. Karantina sürecinde hep beraberdik. Bir gün biz yemek yerken çocuklar oynuyordu, o sırada bir boşluk bulup evlilik teklif edebildim" diye konuşmuştu.

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni şoke etti! Yıldız Asyalı Kerem beni sürükleyerek evden attı

Sadece 30 gün süren ile 'nın ise şoke etti.

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni şoke etti! Yıldız Asyalı Kerem beni sürükleyerek evden attı

İşte 'nın 'dan ...

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni şoke etti! Yıldız Asyalı Kerem beni sürükleyerek evden attı

Yaşanan bu sürpriz gelişme sonrasında gözler çifte çevrildi.

Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni şoke etti! Yıldız Asyalı Kerem beni sürükleyerek evden attı

Sadece 30 gün süren evlilik ardından boşanma kararı alan ikiliden , ayrılığın nedenini '2. Sayfa' programına şu sözlerle anlattı:

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