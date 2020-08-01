Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sürdü... Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni şoke etti! Yıldız Asyalı Kerem beni sürükleyerek evden attı

Oyuncu Yıldız Asyalı ve Arka Sokaklar'ın ikinci yönetmeni Kerem Saka, geçtiğimiz ay Gümüşlük'te yapılan sade bir düğünle evlenmişti. Yıldız Asyalı çok hızlı gelişen evlilik kararı ile ilgili, "4 ay önce tanıştık, gelinliğimi kafamda hazırlamıştım, teklif geldiği gibi her şeyi organize ettim" demişti. Evliliğe çok hızlı karar veren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka aynı hızla ayrıldı. Sadece 30 gün süren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka'nın ayrılık nedeni ise şoke etti. İşte Yıldız Asyalı'nın Kerem Saka'dan ayrılma nedeni...