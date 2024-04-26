Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
21:55
Yıldız Tilbe’den şaşırtan poz! Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz!
Usta sanatçı Yıldız Tilbe güçlü sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe 90'lara damga vuran isimlerden… Ünlü şarkıcı bugün şaşırtan bir fotoğraf paylaştı. İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu. İşte Yıldız Tilbe'nin o pozu!