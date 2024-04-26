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Haberler Galeri Yıldız Tilbe’den şaşırtan poz! Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:55 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 21:55

Yıldız Tilbe’den şaşırtan poz! Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz!

Usta sanatçı Yıldız Tilbe güçlü sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe 90'lara damga vuran isimlerden… Ünlü şarkıcı bugün şaşırtan bir fotoğraf paylaştı. İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu. İşte Yıldız Tilbe'nin o pozu!

Yıldız Tilbe’den şaşırtan poz! Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, attığı her adımıyla ve açıklamasıyla sıkça adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor.

Yıldız Tilbe’den şaşırtan poz! Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz!

Ünlü şarkıcı, sosyal medyada genelde gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlar yaparken bunun yanısıra rengarenk makyajlı anları, doğal karelerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Yıldız Tilbe’den şaşırtan poz! Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz!

İLGİ ODAĞI OLAN YEPYENİ PAYLAŞIM!

Ünlü şarkıcı bugün yaptığı yeni paylaşımla ilgi odağı oldu.

Yıldız Tilbe’den şaşırtan poz! Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz!

DİŞSİZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!

İmplant tedavisi gören Tilbe, dişsiz fotoğrafını takipçileriyle paylaşıp paylaşımının altına ise "hehe" notunu ekledi.

Yıldız Tilbe’den şaşırtan poz! Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz!

İşte Yıldız Tilbe'nin o pozu!

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