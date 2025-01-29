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Haberler Galeri Yılın aşk bombası iddiası! Jennifer Aniston Barack Obama’yla aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:42

Yılın aşk bombası iddiası! Jennifer Aniston Barack Obama’yla aşk mı yaşıyor?

2009- 2017 yılları arasında ABD'de Başkanlık görevini üstlenen Barack Obama hakkında çıkan bir iddia dünya basınına bomba gibi düştü. Barack Obama'nın dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston'la birlikte olduğu iddia ediliyor. Yaşanan gelişmelerin üzerine Jimmy Kimmel'in programına katılan Jennifer Aniston iddiaları kesin bir dille reddetse de daha önce ilişkilerini sakladığı ve yine aynı şekilde reddettiği için inandırıcı bulunmadı. İşte ayrıntılar…

Yılın aşk bombası iddiası! Jennifer Aniston Barack Obama’yla aşk mı yaşıyor?

Yılın en büyük aşk bombası iddiası, dış basının magazin gündeminde yer alıyor.

Yılın aşk bombası iddiası! Jennifer Aniston Barack Obama’yla aşk mı yaşıyor?

KAPAKTA YER VERMİŞ!

InTouch Dergisi geçtiğimiz ağustos ayında kapak hikayesinde Jennifer Aniston ve Barack Obama'ya yer verdi.

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Yılın aşk bombası iddiası! Jennifer Aniston Barack Obama’yla aşk mı yaşıyor?

SOMUT BİR KANIT YOK

Derginin aktardığı habere göre; Barack- Michelle Obama çiftinin evliliği sona erdi. Ancak bu iddiayı güçlendirecek somut bir kanıt da yok!

Yılın aşk bombası iddiası! Jennifer Aniston Barack Obama’yla aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Eski Senatör John McCain'in kızı ve siyasi yorumcu Meghan McCain, podcast'inde Barack ve Michelle Obama'ya yer verdi.

Yılın aşk bombası iddiası! Jennifer Aniston Barack Obama’yla aşk mı yaşıyor?

"BİLGİLER SAYGIN KİŞİLERDEN GELDİ"

McCain, boşanma söylentilerini şahsen duyduğunu ve bu bilgilerin kendisine saygın kişilerden geldiğini söyledi.

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