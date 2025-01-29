Yılın aşk bombası iddiası! Jennifer Aniston Barack Obama’yla aşk mı yaşıyor?

Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:42
2009- 2017 yılları arasında ABD'de Başkanlık görevini üstlenen Barack Obama hakkında çıkan bir iddia dünya basınına bomba gibi düştü. Barack Obama'nın dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston'la birlikte olduğu iddia ediliyor. Yaşanan gelişmelerin üzerine Jimmy Kimmel'in programına katılan Jennifer Aniston iddiaları kesin bir dille reddetse de daha önce ilişkilerini sakladığı ve yine aynı şekilde reddettiği için inandırıcı bulunmadı. İşte ayrıntılar…