Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yılın ilk büyük komedi filmi vizyonda

Giriş Tarihi: 28.09.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 10:36
  • 1
  • 10
Yılın ilk büyük komedi filmi vizyonda
Yılın ilk büyük komedi filmi Göktaşı vizyonda

Yılın iddialı komedi filmlerinden birisi olan '', önceki akşam Kanyon AVM'de düzenlenen gala gecesiyle görücüye çıktı.

  • 2
  • 10
Yılın ilk büyük komedi filmi vizyonda
Yılın ilk büyük komedi filmi Göktaşı vizyonda

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği ve yönetmenliğini Caner Erzincan'ın üstlendiği filmin başrolünü ise Şafak Sezer üstlendi. 28 Eylül'de vizyona girecek olan filmin galasına İzzet Yıldızhan, Serkan Çağrı, Şilan Makal, Polat Yağcı, Çılgın Sedat gibi ünlü isimler de katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
Yılın ilk büyük komedi filmi vizyonda
Yılın ilk büyük komedi filmi Göktaşı vizyonda

Filmin oyuncuları Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Mehmet Esen, Yılmaz Gruda, Ceyhun Fersoy ve Nilay Toprak gecenin yıldızlarıydı.

  • 4
  • 10
Yılın ilk büyük komedi filmi vizyonda
Yılın ilk büyük komedi filmi Göktaşı vizyonda

Kahkaha tufanı '' filminin özel gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Geçtiğimiz senelerde Türkiye'ye düşen göktaşının ardından yaşanan olaylardan esinlenilerek senaryoya aktarılan proje, Alman, Amerikalı ve Ruslar'ın yüksek ücretler karşılığında bu taşları almak istemelerini öğrenen ve muhtar Kısmet rolüyle Şafak Sezer alışılmışın dışında bir karakterle izleyiciyle buluşuyor.

  • 5
  • 10
Yılın ilk büyük komedi filmi vizyonda
Yılın ilk büyük komedi filmi Göktaşı vizyonda

Filmde köy muhtarı Kısmet karakterini canlandıran Şafak Sezer, "Sezonun ilk büyük komedi filmi, seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü'nden 450 kişi filmde figüran olarak rol aldı. Uzun süredir köyde geçen bir filmde oynamamıştım, kadro inanılmaz, çok değerli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım" dedi.

  • 6
  • 10
Yılın ilk büyük komedi filmi vizyonda
Yılın ilk büyük komedi filmi Göktaşı vizyonda

Film çekimlerinde rol gereği yağmur duasına çıkıldığını anlatan komedyen, "Hocayı oynayan Mehmet ağabey (Esen) dua etti, bir hafta yağmur yağınca çekimler uzadı. Köyden değerli vatandaşlarımız, gelip Mehmet ağabeyin elini öptü ve dua istedi" diyerek kahkaha attı.

  • 7
  • 10
Yılın ilk büyük komedi filmi vizyonda
Yılın ilk büyük komedi filmi Göktaşı vizyonda

Filmde canlandırdığı karakterinden bahseden Sezer, "Ailece keyif alarak izleyeceğiniz bir film oldu, bol bol kahkaha var. Ben köyün muhtarıyım, her şey benim etrafımda dönüyor" dedi. Yöre halkından birçok insanın filmde rol aldığını belirten Sezer, "Arkadaşlar özveri ile oynadılar, sonra araştırma yapmışlar galiba. Bize geldiler, Şafak ağabey bu para az değil mi diye? Pazarlık yaptık, anlaştık" dedi. İddialı bir komedi filmi olduğunu belirten komedyen, "Ekip olarak çok güzeldik, bol bol eğlendik. Kırklareli'nde geçmesi güzel oldu, özellikle oralara gidilmesini tavsiye ediyorum" dedi.

BİZE ULAŞIN