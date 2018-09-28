Yılın ilk büyük komedi filmi Göktaşı vizyonda

Filmde canlandırdığı karakterinden bahseden Sezer, "Ailece keyif alarak izleyeceğiniz bir film oldu, bol bol kahkaha var. Ben köyün muhtarıyım, her şey benim etrafımda dönüyor" dedi. Yöre halkından birçok insanın filmde rol aldığını belirten Sezer, "Arkadaşlar özveri ile oynadılar, sonra araştırma yapmışlar galiba. Bize geldiler, Şafak ağabey bu para az değil mi diye? Pazarlık yaptık, anlaştık" dedi. İddialı bir komedi filmi olduğunu belirten komedyen, "Ekip olarak çok güzeldik, bol bol eğlendik. Kırklareli'nde geçmesi güzel oldu, özellikle oralara gidilmesini tavsiye ediyorum" dedi.