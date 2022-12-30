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Haberler Galeri Yılın son magazin bombası! Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının kara kedisi Mert Ramazan Demir oldu! Mert Yazıcıoğlu'ndan kafa karıştıran hareket!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 14:40

Yılın son magazin bombası! Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının kara kedisi Mert Ramazan Demir oldu! Mert Yazıcıoğlu'ndan kafa karıştıran hareket!

Magazin kulisleri son haftalarda Afra Saraçoğlu ile partneri Mert Ramazan Demir'in samimi hallerini konuşuyordu. Birbirlerine oldukça yakıştırılan ikiliden Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Mert Ramazan Demir 4 yıllık aşkın kara kedisi mi oldu? Son dönemin en popüler çiftlerinden Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun dört yıllık ilişkisine çıkan haberler sonrası nokta koydukları iddia edildi. İkiliden Mert Yazıcıoğlu'nun güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yeni bir aşka yelken açtığı da iddialar arasında. Tüm bu dedikoduların gölgesinde Mert Yazıcıoğlu'nun kafa karıştıran hareketi ise sosyal medyanın konuşulanlarından oldu... İşte eski dostlar Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir aşk üçgeninin ayrıntıları...

Yılın son magazin bombası! Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının kara kedisi Mert Ramazan Demir oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan kafa karıştıran hareket!

Mert Yazıcıoğlu'na dost kazığı! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun hayranları ayrılık haberi ile yıkıldı.4 yıllık birliktelikleri olan ve evlenecekleri düşünülen Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun arasına yakışıklı oyuncu Mert Ramazn Demir mi girdi?

Yılın son magazin bombası! Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının kara kedisi Mert Ramazan Demir oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan kafa karıştıran hareket!

Afra Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile olan samimi görüntüleri bir süre sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini almıştı.

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Yılın son magazin bombası! Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının kara kedisi Mert Ramazan Demir oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan kafa karıştıran hareket!

Birbirlerine oldukça yakıştırılan ikiliden Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Mert Ramazan Demir 4 yıllık aşkın kara kedisi mi oldu?

Yılın son magazin bombası! Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının kara kedisi Mert Ramazan Demir oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan kafa karıştıran hareket!

Mert Ramazan Demir'in bir partide Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı iddiaları hem sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu hem de Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı küplere bindirdiği yazılmıştı.

Yılın son magazin bombası! Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının kara kedisi Mert Ramazan Demir oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan kafa karıştıran hareket!

Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir ile kavga ettiği ve "Herkes hareketlerine dikkat edecek" uyarısında bulunduğu konuşulmuştu.

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