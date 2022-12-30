Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
14:40
Yılın son magazin bombası! Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının kara kedisi Mert Ramazan Demir oldu! Mert Yazıcıoğlu'ndan kafa karıştıran hareket!
Magazin kulisleri son haftalarda Afra Saraçoğlu ile partneri Mert Ramazan Demir'in samimi hallerini konuşuyordu. Birbirlerine oldukça yakıştırılan ikiliden Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Mert Ramazan Demir 4 yıllık aşkın kara kedisi mi oldu? Son dönemin en popüler çiftlerinden Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun dört yıllık ilişkisine çıkan haberler sonrası nokta koydukları iddia edildi. İkiliden Mert Yazıcıoğlu'nun güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yeni bir aşka yelken açtığı da iddialar arasında. Tüm bu dedikoduların gölgesinde Mert Yazıcıoğlu'nun kafa karıştıran hareketi ise sosyal medyanın konuşulanlarından oldu... İşte eski dostlar Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir aşk üçgeninin ayrıntıları...