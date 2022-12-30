Yılın son magazin bombası! Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının kara kedisi Mert Ramazan Demir oldu! Mert Yazıcıoğlu’ndan kafa karıştıran hareket!

Mert Yazıcıoğlu'na dost kazığı! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun hayranları ayrılık haberi ile yıkıldı.4 yıllık birliktelikleri olan ve evlenecekleri düşünülen Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun arasına yakışıklı oyuncu Mert Ramazn Demir mi girdi?