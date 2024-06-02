Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
11:27
Yıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Afrodit' Banu Alkan'dan olay yaratacak aldatılma itirafı! "Gelinliğim yapılırken..."
Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, son açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı efsane ismi Banu Alkan, iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız'la sessiz sedasız evlendiğini açıklamıştı. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Alkan, katıldığı bir programda özel hayatı ile yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Alkan," Gelinliğim yapılırken aldatıldım" dedi.