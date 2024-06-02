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Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:27

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Afrodit' Banu Alkan'dan olay yaratacak aldatılma itirafı! "Gelinliğim yapılırken..."

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, son açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı efsane ismi Banu Alkan, iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız'la sessiz sedasız evlendiğini açıklamıştı. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Alkan, katıldığı bir programda özel hayatı ile yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Alkan," Gelinliğim yapılırken aldatıldım" dedi.

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! ’Afrodit’ Banu Alkan’dan olay yaratacak aldatılma itirafı! Gelinliğim yapılırken...

1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan, son açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Yıllar sonra gelen itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü...

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! ’Afrodit’ Banu Alkan’dan olay yaratacak aldatılma itirafı! Gelinliğim yapılırken...

Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, Youtube'da yayınlanan Bana Göre Tv'ye konuk olarak, Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Çınar'ın 'Aldatıldınız mı?' sorusuna ise verdiği yanıtta Alkan, gelinliği dikilirken ve düğün hazırlığı yaparken nasıl aldatıldığını anlattı.

"SEN KİMSİN BENİ YOLLUYORSUN"

Bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ve ekranlar önünde yaşadıkları kavgalarla çok konuşulan Banu Alkan ve Murat Taşdemir ilişkisine dair açıklaması çok konuşuldu.

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Yıllar sonra ilk kez açıkladı! ’Afrodit’ Banu Alkan’dan olay yaratacak aldatılma itirafı! Gelinliğim yapılırken...

Afrodit şunları ifade etti:

"Apollon Tapınağı'nda düğünümüz olacak diyorduk, halka açık. Çırağan Sarayı'nda İstanbul'da. Murat da dedi ki 'Yugoslavya'ya gidelim', halalarında yapacağız oradaki aileyle...

Sonra gelinliğim yapılırken, erkek arkadaşının kardeşi nişanlısından ayrılıyor ve orada ben annemi kaybedince, 'Murat sen git Antalya'ya annenin yanına' dedim ama o da Ben seni mutlu etmek istiyorum' dedi. Hatta bana dedi ki 'Sen kimsin beni yolluyorsun' dedi...

Ama 6 ay fazlaymış demek ki... Hani ben yumuşacığım ya, bir o konuda yumuşak değilim. Kemer'de yazlığım vardı. Amcasının oğlu vardı, 'Yengelerin gülü' derdi bana. 'Murat'ı, erkek arkadaşının kız kardeşiyle plajda gördük' dedi. 'Ne' dedim. Düğünümüz olacak düşün. Sonra o bana 'Yok öyle bir şey' dedi, 'Bir saniyede Kemer'deki eve gelmezsen...' dedim. Uçtu geldi, 'Nasıl yaparsın?'... Hiç unutmam o tavizini ve korkmasını. Ama ben ispat ettim."

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! ’Afrodit’ Banu Alkan’dan olay yaratacak aldatılma itirafı! Gelinliğim yapılırken...

Banu Alkan evlendiğini itiraf ederek evini gezdirmişti.

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! ’Afrodit’ Banu Alkan’dan olay yaratacak aldatılma itirafı! Gelinliğim yapılırken...

Banu Alkan iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldızla yaşadığı muhteşem evinin kapılarını Evrim Akın'a açmıştı.

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