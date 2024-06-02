Yıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Afrodit' Banu Alkan'dan olay yaratacak aldatılma itirafı! "Gelinliğim yapılırken..."

Afrodit şunları ifade etti:

"Apollon Tapınağı'nda düğünümüz olacak diyorduk, halka açık. Çırağan Sarayı'nda İstanbul'da. Murat da dedi ki 'Yugoslavya'ya gidelim', halalarında yapacağız oradaki aileyle...

Sonra gelinliğim yapılırken, erkek arkadaşının kardeşi nişanlısından ayrılıyor ve orada ben annemi kaybedince, 'Murat sen git Antalya'ya annenin yanına' dedim ama o da Ben seni mutlu etmek istiyorum' dedi. Hatta bana dedi ki 'Sen kimsin beni yolluyorsun' dedi...

Ama 6 ay fazlaymış demek ki... Hani ben yumuşacığım ya, bir o konuda yumuşak değilim. Kemer'de yazlığım vardı. Amcasının oğlu vardı, 'Yengelerin gülü' derdi bana. 'Murat'ı, erkek arkadaşının kız kardeşiyle plajda gördük' dedi. 'Ne' dedim. Düğünümüz olacak düşün. Sonra o bana 'Yok öyle bir şey' dedi, 'Bir saniyede Kemer'deki eve gelmezsen...' dedim. Uçtu geldi, 'Nasıl yaparsın?'... Hiç unutmam o tavizini ve korkmasını. Ama ben ispat ettim."