Yıllar sonra ilk kez açıkladı! Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak 'Bebek' itirafı! "O ünlü şarkıcı yüzünden..."

Banu Alkan ve Safiye Soyman, Dünya Güzellerim Masada programında bu kez sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindiler. 1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan, son açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Yıllar sonra gelen itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü...