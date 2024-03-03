Giriş Tarihi: 03.03.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
06:18
Yıllar sonra ilk kez açıkladı! Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak 'Bebek' itirafı! "O ünlü şarkıcı yüzünden..."
Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, son açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıklamıştı. Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu yıllar sonra bir itirafta bulundu. İşte Banu Alkan'ın bomba etkisi yaratacak 'Bebek' itirafı…