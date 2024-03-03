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Giriş Tarihi: 03.03.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 06:18

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak 'Bebek' itirafı! "O ünlü şarkıcı yüzünden..."

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, son açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıklamıştı. Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu yıllar sonra bir itirafta bulundu. İşte Banu Alkan'ın bomba etkisi yaratacak 'Bebek' itirafı…

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak ’Bebek’ itirafı! O ünlü şarkıcı yüzünden...

Banu Alkan ve Safiye Soyman, Dünya Güzellerim Masada programında bu kez sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindiler. 1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan, son açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Yıllar sonra gelen itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü...

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak ’Bebek’ itirafı! O ünlü şarkıcı yüzünden...

Banu Alkan evlendiğini itiraf ederek evini gezdirmişti.

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Yıllar sonra ilk kez açıkladı! Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak ’Bebek’ itirafı! O ünlü şarkıcı yüzünden...

Banu Alkan iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldızla yaşadığı muhteşem evinin kapılarını Evrim Akın'a açmıştı.

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak ’Bebek’ itirafı! O ünlü şarkıcı yüzünden...

Banu Alkan, ne zaman evlenecekleri sürekli sorulan Kemal Yıldız ile ilgili müjdeyi vermişti.

Yıllar sonra ilk kez açıkladı! Afrodit Banu Alkan’dan olay yaratacak ’Bebek’ itirafı! O ünlü şarkıcı yüzünden...

Parmağındaki yüzüğü gösteren "Afrodit" lakaplı Alkan, evlendiklerini açıklamıştı.

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