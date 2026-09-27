Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler'den şoke eden Atiye yorumu: "İliklerime kadar nefret ediyorum senden"

"ATİYE TRAVMASI"

Asla oyun değil, bence bu direkt sensin. Ne olursa olsun o durumda birine öyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum. Hiç anlamadım, bugüne kadar çok sorguladım; Atiye travması... Neyse, senden hala nefret ediyorum, hoşça kal."