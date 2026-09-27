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Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:21 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 17:52

Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler'den şoke eden Atiye yorumu: "İliklerime kadar nefret ediyorum senden"

Sosyal medyada karşılaştığı bir video sonrası geçmişte yaşadıklarını anlatan Berrin Keklikler, şarkıcı Atiye hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. 19 yaşındayken yaşadığı bir olayın ardından duyduğu öfkeyi paylaşan Keklikler, magazin gündemine oturan sert ifadeler kullandı.

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Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

Magazin dünyası ve sosyal medya, ünlü isimler arasında yıllar sonra patlak veren sürpriz bir polemikle çalkalandı.

Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

Şarkıcı ve oyuncu Berrin Keklikler'in, şarkıcı Atiye hakkında yaptığı sert açıklamalar kısa sürede dijital platformlarda geniş yankı uyandırarak gündem oldu. Sosyal medya, iki ünlü isim arasındaki geçmişe dayalı gerilimi yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkardı.

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Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

Şarkıcı Atiye'nin yer aldığı bir videonun sosyal medyada keşfete düşmesi üzerine sessizliğini bozan Berrin Keklikler, 19 yaşındayken yaşadığı bir anıyı paylaşarak ünlü şarkıcıya adeta öfke kustu.

Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

Geçmişte stüdyolarını kiralayan Atiye'nin kendisine haksız yere bağırdığını belirten Keklikler, yaşadığı olayı "Atiye travması" olarak nitelendirdi.

Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

Berrin Keklikler, sosyal medyada gündeme oturan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

"BANA DURDUK YERE BAĞIRDI"

"Aklıma, yıllar önce stüdyomuzu kiralayıp kiraladığınız zamanı aştıktan sonra bilgi vermeyişiniz ve gece olduğu için 'Daha ne kadar sürer?' diye sormamın üzerine bana durduk yere bağırdığın geldi.

Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

"İLİKLERİME KADAR NEFRET EDİYORUM SENDEN"

Sizi kapı dışarı edebilecekken iyiliğimle cezalandırılmıştım. Şokumdan cevap da verememiştim; kıyamam, 19 yaşlarındaydım. Hala iliklerime kadar nefret ediyormuşum senden. Video keşfetime düştü, tetiklendim ve bunca yıl sonra bu yorumu yapma ihtiyacı duydum.

Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

"ATİYE TRAVMASI"

Asla oyun değil, bence bu direkt sensin. Ne olursa olsun o durumda birine öyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum. Hiç anlamadım, bugüne kadar çok sorguladım; Atiye travması... Neyse, senden hala nefret ediyorum, hoşça kal."

Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

Berrin Keklikler'in bu iddiaları kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına tırmanırken, şarkıcı Atiye cephesinden konuya ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler’den şoke eden Atiye yorumu: İliklerime kadar nefret ediyorum senden

Sosyal medyada geniş yankı bulan bu iddiaların ardından, magazin dünyası ünlü şarkıcının sessizliğini bozup bozmayacağını yakından takip ediyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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