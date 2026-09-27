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Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler'den şoke eden Atiye yorumu: 'İliklerime kadar nefret ediyorum senden'
Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 17:52
Yıllar sonra itiraf etti! Şarkıcı Berrin Keklikler'den şoke eden Atiye yorumu: "İliklerime kadar nefret ediyorum senden"
Sosyal medyada karşılaştığı bir video sonrası geçmişte yaşadıklarını anlatan Berrin Keklikler, şarkıcı Atiye hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. 19 yaşındayken yaşadığı bir olayın ardından duyduğu öfkeyi paylaşan Keklikler, magazin gündemine oturan sert ifadeler kullandı.