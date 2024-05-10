Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
09:32
Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nilüfer'in yaşını duyanlar şoke oldu! Sosyal medyada gündem oldu
Usta sanatçı Nilüfer adeta yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Nilüfer güçlü sesi ile Türk müziğinin unutulmayacak isimlerinden. Nilüfer, özellikle usta sanatçı Kayahan'ın şarkılarına kattığı eşsiz yorumlarla 7'den 70'e herkesin tanıdığı sanatçılardan. Nilüfer, 1972 yılındaki ilk 45'liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı her halini hayranlarıyla paylaşıyor. Sahne paylaşımlarının yanı sıra özel hayatından kesitleri de paylaşmaktan çekinmeyen Nilüfer'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Nilüfer, son konserine transparan bir elbise giyerek çıktı. Sahnede "Baktım herkes transparan bir ben mi kaldım?" diyerek dinleyicilerine seslenen Nilüfer'in tarzına, ünlü modacı Neslihan Yargıcı'dan sert bir eleştiri geldi.