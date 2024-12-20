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Haberler Galeri Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi! 'Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?' Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...
Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:21

Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi! 'Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?' Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...

Pazar günü hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur sevenlerini korkutmuştu. Tuğçe Tayfur'dan babasının sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama ise salı günü gelmişti. "Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz" diyen Tuğçe Tayfur'un Ferdi Bey ifadesini kullanması da sosyal medyanın dikkatini çekmişti. Bir programa katılan Yılmaz Morgül, Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi ve gözyaşlarını tutamadı.

Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur’a tepki gösterdi! ’Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?’ Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor.

Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur’a tepki gösterdi! ’Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?’ Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...

Pazar günü hastaneye kaldırılan Tuğçe Tayfur'dan babasıyla ilgili ilk açıklama salı günü gelmişti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğçe Tayfur'un kullandığı ifadeler şaşırtmıştı.

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Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur’a tepki gösterdi! ’Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?’ Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...

"SİZ NE BİLİYORSANIZ BİZ DE ONU BİLİYORUZ"

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, "Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şuan rahatsızlığı da dahil. Necla hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuçta sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerde sağlık bekleyen şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur’a tepki gösterdi! ’Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?’ Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...

Tuğçe Tayfur'un Ferdi Bey ifadesini kullanması sosyal medyanın da dikkatini çekmişti.

Bir programına katılan şarkıcı Yılmaz Morgül, Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi ve gözyaşlarını tutamadı.

Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur’a tepki gösterdi! ’Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?’ Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...

'YAŞARKEN BABANIN DEĞERİNİ NASIL BİLMİYORSUN?'

Ferdi Tayfur ile anısını anlatan Yılmaz Morgül şu ifadeleri kullandı: 1996 yılında şöhret olduğumda, ilk Avrupa turnemde yanımda Ferdi Tayfur vardı. Ona babamı çok küçük yaşta kaybettiğimi anlatmıştım. Her sabah kalkıyordu bana zorla kahvaltı yaptırıyordu. Gerçekten baba ama bu baba ruhlu bir adam bu. Yaşarken sen annenin babanın değerini nasıl bilmiyorsun? Annemi kaybettiğimden beri psikolojik tedavi görüyorum. Sen babanla daha yakın zaman öncesinde babanın şarkılarından oluşan albüm yapmadın mı, sen sadece bu yüzden bile babanın yanında olmalısın. Baban ya senin, canının parçası bu adam.

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