Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
15:21
Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi! 'Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?' Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...
Pazar günü hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur sevenlerini korkutmuştu. Tuğçe Tayfur'dan babasının sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama ise salı günü gelmişti. "Siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz" diyen Tuğçe Tayfur'un Ferdi Bey ifadesini kullanması da sosyal medyanın dikkatini çekmişti. Bir programa katılan Yılmaz Morgül, Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi ve gözyaşlarını tutamadı.