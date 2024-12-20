Yılmaz Morgül babası Ferdi Tayfur ile küs olan Tuğçe Tayfur’a tepki gösterdi! ’Yaşarken babanın değerini nasıl bilmiyorsun?’ Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur için yaptığı açıklama gündem olmuştu...

'YAŞARKEN BABANIN DEĞERİNİ NASIL BİLMİYORSUN?'

Ferdi Tayfur ile anısını anlatan Yılmaz Morgül şu ifadeleri kullandı: 1996 yılında şöhret olduğumda, ilk Avrupa turnemde yanımda Ferdi Tayfur vardı. Ona babamı çok küçük yaşta kaybettiğimi anlatmıştım. Her sabah kalkıyordu bana zorla kahvaltı yaptırıyordu. Gerçekten baba ama bu baba ruhlu bir adam bu. Yaşarken sen annenin babanın değerini nasıl bilmiyorsun? Annemi kaybettiğimden beri psikolojik tedavi görüyorum. Sen babanla daha yakın zaman öncesinde babanın şarkılarından oluşan albüm yapmadın mı, sen sadece bu yüzden bile babanın yanında olmalısın. Baban ya senin, canının parçası bu adam.