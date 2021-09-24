"Yoksa orijinali bu mu?" Demet Özdemir ters ışık kurbanı olunca sosyal medyanın diline düştü!

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla merak konusu olan Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki sürdürüyor. Güzel oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaza bikinili pozları ile damga vuran Demet Özdemir, son olarak tekne pozlarıyla büyük beğeni toplamıştı. 29 yaşındaki Demet Özdemir konuk olduğu Çok Güzel Hareketler 2 programında ters ışık kurbanı oldu. Demet Özdemir'in bu halini gören sosyal medya kullanıcıları yorum yapmaktan kendini alamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan görüntüsü...