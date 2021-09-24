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Haberler Galeri "Yoksa orijinali bu mu?" Demet Özdemir ters ışık kurbanı olunca sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 24.09.2021 08:04 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 08:04

"Yoksa orijinali bu mu?" Demet Özdemir ters ışık kurbanı olunca sosyal medyanın diline düştü!

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla merak konusu olan Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki sürdürüyor. Güzel oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaza bikinili pozları ile damga vuran Demet Özdemir, son olarak tekne pozlarıyla büyük beğeni toplamıştı. 29 yaşındaki Demet Özdemir konuk olduğu Çok Güzel Hareketler 2 programında ters ışık kurbanı oldu. Demet Özdemir'in bu halini gören sosyal medya kullanıcıları yorum yapmaktan kendini alamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan görüntüsü...

Yoksa orijinali bu mu? Demet Özdemir ters ışık kurbanı olunca sosyal medyanın diline düştü!

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Yoksa orijinali bu mu? Demet Özdemir ters ışık kurbanı olunca sosyal medyanın diline düştü!

Özel hayatıyla merak konusu olan Özdemir, bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişki sürdürüyor.

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Yoksa orijinali bu mu? Demet Özdemir ters ışık kurbanı olunca sosyal medyanın diline düştü!

Güzel oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

Yoksa orijinali bu mu? Demet Özdemir ters ışık kurbanı olunca sosyal medyanın diline düştü!

Yaza bikinili pozları ile damga vuran Demet Özdemir, son olarak tekne pozlarıyla büyük beğeni toplamıştı.

Yoksa orijinali bu mu? Demet Özdemir ters ışık kurbanı olunca sosyal medyanın diline düştü!

Yeni sezon öncesi Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile yazın son günlerini Ege'de geçiriyor.

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