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Haberler Galeri Yonca Evcimik ‘Otobüs Şoförü’ benzetmesini affetmedi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 12:55

Yonca Evcimik ‘Otobüs Şoförü’ benzetmesini affetmedi

Dizi sektöründeki tekelleşme tartışmalarından sonra müzik dünyasındaki tekelleşme iddialarıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan Yonca Evcimik, Menajer Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu için "Kaderimle oynadı." ifadelerini kullanmıştı. Evcimik, bu sözüyle ilgili bir televizyon programında, "Sanatçının da akıllısı olmalı. Onlar pilot, sen otobüs şoförüsün." diyen yorumcu Mehmet Üstündağ'ı affetmedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Evcimik, kendisine yönelik hakaret edildiğini belirterek şüpheli hakkında dava açılmasını talep etti.

Mustafa Sait ÖZKAN
Yonca Evcimik ‘Otobüs Şoförü’ benzetmesini affetmedi

Bu sözlere kayıtsız kalmayan Evcimik, avukatı Çiğdem Kezer aracılığıyla söz konusu yorumları sarf eden Mehmet Üstündağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yonca Evcimik ‘Otobüs Şoförü’ benzetmesini affetmedi

ID İletişim'in patronu Ayşe Barım'la birlikte başlayan dizi sektöründeki tekelleşme tartışmaları, geçtiğimiz aylarda müzik sektöründe de benzer nitelikte eylemlerin yaşandığına ilişkin açıklamalara neden oldu. Geçtiğimiz aylarda müzik sektöründeki tekelleşmeyle alakalı sessizliğini bozan isimlerden bir tanesi de 90'ların ünlü popçusu Yonca Evcimik'ti. Evcimik, kendisinin yıllar önce dünyaya açılacağını ancak Menajer Ahmet San'ın buna engel olup Tarkan'ı tavsiye ettiğini iddia etti.

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Yonca Evcimik ‘Otobüs Şoförü’ benzetmesini affetmedi

"KADERİMLE OYNADI"

Evcimik, "Amerika mevzusu ile ilgili gerçekten önünüz kesildi mi?" sorusuna Evcimik, "İnsanın kaderiyle oynamak gibi bir şey bu. Gibi değil aslında, bayağı kaderle oynanmış. I'm Hot For You diye bir single yaptık, Hollanda'da çıktı, müzik chartlarında bir numara oldu, İngiltere'de bir numara oldu. Sonra İngiltere'den bize bir teklif geldi. İki gün kala birdenbire iş durdu. Biz adamın öldüğünü düşündük." cevabını verdi.

Yonca Evcimik ‘Otobüs Şoförü’ benzetmesini affetmedi

"ONLAR PİLOT SEN OTOBÜS ŞOFÖRÜSÜN"

İşte Yonca Evcimik'in bu açıklamaları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Bir televizyon kanalındaki magazin programında yorum yapan Mehmet Üstündağ, Yonca Evcimik'in bu ifadeleriyle ilgili, "Hamle yapacaksan zekice yap. Sanatçının da akıllısı olmalı. Onlar pilot, sen otobüs şoförüsün." yorumunda bulundu.

Yonca Evcimik ‘Otobüs Şoförü’ benzetmesini affetmedi

AHMET SAN...TARKAN...SEZEN AKSU

"Sizin ekmeğinizle ve kariyerinizle oynayan kişi kimdi?" diye sorulan Evcimik, "Ahmet San, Tarkan ve beni tavsiye eden Sezen Aksu... Sezen Aksu, Madonna kadar iyi şeyler olabileceğini dile getiren biriydi. İki kişi demek ki konuda ısrarcı olunca o da katılmak durumunda kaldı." ifadelerini kullandı.