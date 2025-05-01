Giriş Tarihi: 01.05.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
12:55
Yonca Evcimik ‘Otobüs Şoförü’ benzetmesini affetmedi
Dizi sektöründeki tekelleşme tartışmalarından sonra müzik dünyasındaki tekelleşme iddialarıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan Yonca Evcimik, Menajer Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu için "Kaderimle oynadı." ifadelerini kullanmıştı. Evcimik, bu sözüyle ilgili bir televizyon programında, "Sanatçının da akıllısı olmalı. Onlar pilot, sen otobüs şoförüsün." diyen yorumcu Mehmet Üstündağ'ı affetmedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Evcimik, kendisine yönelik hakaret edildiğini belirterek şüpheli hakkında dava açılmasını talep etti.