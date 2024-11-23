Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...

Cezalar artıyor, her şeyi bilen menajerler nerede?

Modern oyuncu menajerliği, artık sadece işler ayarlamak ve sözleşme görüşmelerine katılmaktan ibaret değil. Bu mesleğin sosyal medya krizlerini yönetmekten, oyuncunun imajını şekillendirmeye kadar uzanan bir sorumluluk alanı var. Peki bu her şeyi bilen menajerler, yüksek takipçisi olan oyuncuların katıldıkları marka davetlerinden ve paylaşımlarından dolayı 500 bin liralık cezalar yemesine neden engel olmuyorlar?