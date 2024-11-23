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Haberler Galeri Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...
Giriş Tarihi: 23.11.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 06:22

Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...

Ünlülere büyük şok! Yüksek takipçili isimler, artık gittikleri mekanlarda, katıldıkları davetlerde ve konakladıkları yerlerde paylaşım yaparken ciddi bir kontrolden geçiyor. Bu ünlülere, kurallara aykırı tanıtım nedeniyle 500 bin liralık cezalar kesilmeye başlandı. Kimi markalar, 'Biz size ceza yazılırsa öderiz' vaadiyle ünlüleri cesaretlendirmeye çalışıyor. Ancak birçok isim artık bu cezalara karşı dikkatli davranıyor.

FUNDA KARAYEL
Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...

Bütün mesele şu: Oyuncu, bir markanın düzenlediği göz kamaştırıcı davete katılıyor veya bir otelde konaklıyor veya bir restorana gidiyor. Fotoğraflar çekiliyor, paylaşımlar yapılıyor. Ancak birkaç gün sonra, o görkemli akşamın faturası geliyor:

Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...

Cezalar artıyor, her şeyi bilen menajerler nerede?

Modern oyuncu menajerliği, artık sadece işler ayarlamak ve sözleşme görüşmelerine katılmaktan ibaret değil. Bu mesleğin sosyal medya krizlerini yönetmekten, oyuncunun imajını şekillendirmeye kadar uzanan bir sorumluluk alanı var. Peki bu her şeyi bilen menajerler, yüksek takipçisi olan oyuncuların katıldıkları marka davetlerinden ve paylaşımlarından dolayı 500 bin liralık cezalar yemesine neden engel olmuyorlar?

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Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...

"Kurallara aykırı tanıtım" nedeniyle oyuncuya 500 bin TL ceza! Madem böyle bir risk var, neden bu davetlere gidiliyor? Ya da bu kadar stratejik bir sektörün vazgeçilmez kahramanları menajerler, neden devreye girmiyor?

Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...

Öğrendim ki birçok marka, "Biz size ceza yazılırsa öderiz" vaadiyle oyuncuları cesaretlendiriyormuş. Menajerlik, oyuncuların kariyerlerine sahip çıkmak, sadece kırmızı halı pozlarında yanında durmakla sınırlı kalmamalı, unutmayın: "500 bin TL" sadece bir rakam değil, aynı zamanda yeni bir sosyal medya dersi.

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