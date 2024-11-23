Giriş Tarihi: 23.11.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
06:22
Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...
Ünlülere büyük şok! Yüksek takipçili isimler, artık gittikleri mekanlarda, katıldıkları davetlerde ve konakladıkları yerlerde paylaşım yaparken ciddi bir kontrolden geçiyor. Bu ünlülere, kurallara aykırı tanıtım nedeniyle 500 bin liralık cezalar kesilmeye başlandı. Kimi markalar, 'Biz size ceza yazılırsa öderiz' vaadiyle ünlüleri cesaretlendirmeye çalışıyor. Ancak birçok isim artık bu cezalara karşı dikkatli davranıyor.