Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?
Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021 sezonu 9 Ocak tarihinde başlarken gönüllüler takımında boy gösteren Yunus Emre Karabacak hayatıyla izleyenlerin araştırma konusu haline geliyor. Ünlü Türk Güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu olduğu bilinen yarışmacı bu noktada da oldukça dikkat çekiyor. Peki, Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Yunus Emre Karabacak yaşı, mesleği ve hayatı!
SURVIVOR YUNUS EMRE KİMDİR?
1990 Yılında Erzurum'da dünyaya gelen Yunus Emre Karabacak, 20 senedir babasından kendisine yadigâr kalan mesleği yürütüyor ve güreşle ilgileniyor. Türkiye'de dereceleri bulunan yarışmacı şimdilerde Survivor parkurunda mücadele ediyor…