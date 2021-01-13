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Haberler Galeri Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor'da yarışan Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor'da yarışan Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

yarışmasında gönüllüler takımında mücadelesini sürdüren yaşı, mesleği, gibi detaylarla beraber ediliyor. Ünlü güreşçi 'ın oğlu olan yarışmacı 20 senedir babasının mesleğini icra ediyor. Öte yandan yarışmacısının hayatına dair diğer tüm detaylar da merak konusu haline geldi. Peki, Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak'ın babası kimdir? İşte hayatına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 09:01
Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Tv8'in sevilen yarışma programı sezonu 9 Ocak tarihinde başlarken gönüllüler takımında boy gösteren hayatıyla izleyenlerin araştırma konusu haline geliyor. Ünlü Türk Güreşçi 'ın oğlu olduğu bilinen yarışmacı bu noktada da oldukça dikkat çekiyor. Peki, Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak yaşı, mesleği ve hayatı!

SURVIVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

1990 Yılında Erzurum'da dünyaya gelen Yunus Emre Karabacak, 20 senedir babasından kendisine yadigâr kalan mesleği yürütüyor ve güreşle ilgileniyor. Türkiye'de dereceleri bulunan yarışmacı şimdilerde Survivor parkurunda mücadele ediyor…

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okuyan , Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun. 2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.

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Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Survivor Yunus Emre'nin babası Türk güreşinin önemli isimlerinden biri. 20 yıldır güreş yaptığını ifade eden Yunus Emre, yıldızlar ve gençler kategorisinde derece yapmasıyla biliyor. Ayrıca Yunus Emre, Kırkpınar'da da 3 kez derece yapmış isimler arasında yer alıyor.

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Instagramda 'yunusemrekarabacakkk' ismini kullanan yarışmacı 4 bini aşkın takipçiye sahip..

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

YUNUS EMRE'NİN BABASI REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Reşit Karabacak Türk güreşçisidir. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başlamıştır. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceleri vardır. Milli Takım antrenörlüğü yapmıştır.

1983 yılında serbest stil güreşte Avrupa şampiyonu olan Karabacak, 1983'te Budapeşte'de Bulgar etnik Türklerinden Efraim Kamberov'u (Efraim Kamberoğlu) yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 19 Ekim 2020'de Bursa'da kalp rahatsızlığı ile beraber seyreden COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü bir hastanede 66 yaşında vefat etmiştir.

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