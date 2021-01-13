Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak’ın babası kimdir?

Survivor Yunus Emre'nin babası Reşit Karabacak Türk güreşinin önemli isimlerinden biri. 20 yıldır güreş yaptığını ifade eden Yunus Emre, yıldızlar ve gençler kategorisinde derece yapmasıyla biliyor. Ayrıca Yunus Emre, Kırkpınar'da da 3 kez derece yapmış isimler arasında yer alıyor.