Giriş Tarihi: 10.10.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 14:17

Yürekleri dağladı! Dilara Erkal'dan babası İbrahim Erkal'ın doğum gününde duygusal kutlama!

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Henüz 51 yaşındayken yaşama veda eden İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su şimdilerde 6 yaşında. İbrahim Erkal'ın ilk göz ağrısı büyük kızı Dilara ise 19 yaşında. Erkal'ın eşi Filiz Akgün ve kızı Dilara, usta sanatçının 56. doğum gününü Instagram'da peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.