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Haberler Galeri Yürekleri dağladı! Dilara Erkal'dan babası İbrahim Erkal'ın doğum gününde duygusal kutlama!
Giriş Tarihi: 10.10.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 14:17

Yürekleri dağladı! Dilara Erkal'dan babası İbrahim Erkal'ın doğum gününde duygusal kutlama!

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Henüz 51 yaşındayken yaşama veda eden İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su şimdilerde 6 yaşında. İbrahim Erkal'ın ilk göz ağrısı büyük kızı Dilara ise 19 yaşında. Erkal'ın eşi Filiz Akgün ve kızı Dilara, usta sanatçının 56. doğum gününü Instagram'da peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.

Yürekleri dağladı! Dilara Erkal’dan babası İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygusal kutlama!

2017'de geçirdiği beyin kanaması ardında bir ay yoğun bakımda kalan ve ardından yaşam mücadelesini kaybeden İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden altı yıl geçti. Erkal'ın eşi Filiz Akgün ve kızı Dilara, usta sanatçıcının 56. doğum gününü Instagram'da peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar.

Yürekleri dağladı! Dilara Erkal’dan babası İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygusal kutlama!

AŞKIMA..."

Filiz Akgün, Erkal'ın fotoğrafını "Aşkıma... Doğum günün kutlu olsun... Seni seviyorum" notuyla paylaştı.

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Yürekleri dağladı! Dilara Erkal’dan babası İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygusal kutlama!

BABASIYLA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Dilara ise babasıyla görüntülerine kalp ve güvercin emojisi koydu.

Yürekleri dağladı! Dilara Erkal’dan babası İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygusal kutlama!

İbrahim Erkal'ın ilk göz ağrısı büyük kızı Dilara artık 19 yaşında... İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal kızı Dilara Erkal'ın fotoğrafını paylaşarak "Sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun" demişti.

Yürekleri dağladı! Dilara Erkal’dan babası İbrahim Erkal’ın doğum gününde duygusal kutlama!

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

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