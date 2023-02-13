Yürekleri sızlattı! Fahriye Evcen küçük Barış’ paylaştı! ’O küçük ellerinden öperim çocuk’

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüzyılın afetinin ardından yara alan bölgelere sanat camiasından destekler sürüyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin deprem bölgesine bir tır, kıyafet ve gıda gönderdiği, 600 bin TL'de AFAD ve diğer yardım kuruluşlarına bağışta bulunmuştu. Çift, depremin ilk gününden beri de sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarla da bağış topluyor. Son olarak ise Fahriye Evcen, Adıyaman'da enkazların arasında annesini arayan küçük Barış'ı paylaştı. İşte o duygusal paylaşım…