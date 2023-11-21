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Haberler Galeri "Yürüyen iskeletler devri bitti" Büyük beden Nepalli güzel podyumda meydan okuyarak yürüdü!
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:05

"Yürüyen iskeletler devri bitti" Büyük beden Nepalli güzel podyumda meydan okuyarak yürüdü!

Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl 72. kez düzenlendi. Pazar akşamı gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı. Ancak geceye Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett damga vurgu. Diğer güzellerin aksine iri bedeniyle dikkat çeken manken, sosyal medyada olay oldu. Tüm dünya onu konuştu. Nepalli Garrett hakkında birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

ÖMER KARAHAN
Yürüyen iskeletler devri bitti Büyük beden Nepalli güzel podyumda meydan okuyarak yürüdü!

BİRİNCİ NİKARAGUA OLDU
Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl 72. kez düzenlendi.

Yürüyen iskeletler devri bitti Büyük beden Nepalli güzel podyumda meydan okuyarak yürüdü!

Pazar akşamı gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı.

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Yürüyen iskeletler devri bitti Büyük beden Nepalli güzel podyumda meydan okuyarak yürüdü!

Ancak geceye Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett damga vurgu.

Yürüyen iskeletler devri bitti Büyük beden Nepalli güzel podyumda meydan okuyarak yürüdü!

Diğer güzellerin aksine iri bedeniyle dikkat çeken manken, sosyal medyada olay oldu. Tüm dünya onu konuştu.

Yürüyen iskeletler devri bitti Büyük beden Nepalli güzel podyumda meydan okuyarak yürüdü!

'TOMA GİBİ MAŞALLAH'
Nepalli Garrett hakkında birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

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