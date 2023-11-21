Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
09:05
"Yürüyen iskeletler devri bitti" Büyük beden Nepalli güzel podyumda meydan okuyarak yürüdü!
Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl 72. kez düzenlendi. Pazar akşamı gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı. Ancak geceye Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett damga vurgu. Diğer güzellerin aksine iri bedeniyle dikkat çeken manken, sosyal medyada olay oldu. Tüm dünya onu konuştu. Nepalli Garrett hakkında birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.