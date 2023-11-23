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Haberler Galeri "Yürüyen iskeletler devri bitti" Nepalli güzel tabulara meydan okumuştu... “Desteğiniz için teşekkürler Türkiye!”
Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:25

"Yürüyen iskeletler devri bitti" Nepalli güzel tabulara meydan okumuştu... “Desteğiniz için teşekkürler Türkiye!”

Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl 72. kez düzenlendi. Pazar akşamı gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı. Ancak geceye Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett damga vurgu. Diğer güzellerin aksine iri bedeniyle dikkat çeken manken, sosyal medyada olay oldu. Tüm dünya onu konuştu. Kainat Güzellik Yarışması'nda Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett, GÜNAYDIN'ın yaptığı 'Yürüyen iskeletler devri bitti" haberini paylaşıp selam yolladı: "Desteğiniz ve güzel yorumlarınız için teşekkürler Türkiye!"

ÖMER KARAHAN
Yürüyen iskeletler devri bitti Nepalli güzel tabulara meydan okumuştu... “Desteğiniz için teşekkürler Türkiye!”

BİRİNCİ NİKARAGUA OLDU
Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl 72. kez düzenlendi.

Yürüyen iskeletler devri bitti Nepalli güzel tabulara meydan okumuştu... “Desteğiniz için teşekkürler Türkiye!”

Pazar akşamı gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı.

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Yürüyen iskeletler devri bitti Nepalli güzel tabulara meydan okumuştu... “Desteğiniz için teşekkürler Türkiye!”

Ancak geceye Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett damga vurgu.

Yürüyen iskeletler devri bitti Nepalli güzel tabulara meydan okumuştu... “Desteğiniz için teşekkürler Türkiye!”

100 kiloluk Nepal Güzeli Garrett, San Salvador'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda tabulara meydan okumuştu.

Yürüyen iskeletler devri bitti Nepalli güzel tabulara meydan okumuştu... “Desteğiniz için teşekkürler Türkiye!”

'BENİ YÜREKLENDİRDİNİZ'
Sıfır beden mankenler arasında gururla yürüyen modeli GÜNAYDIN manşet yapmış ve 'Yürüyen İskeletler Devri Bitti' başlığını atmıştı.

GÜNAYDIN'ın manşetini paylaşan Nepalli güzel, haberi yapan Ömer Karahan'a sosyal medya vasıtasıyla ulaşıp şu mesajı gönderdi: "Sizin desteğiniz ve Türk halkının hakkımda yaptığı cesaret verici yorumlar için teşekkür ederim. Bir gün yolumun ülkenize düşmesini dilerim! Herkese sevgiler selamlar!"

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