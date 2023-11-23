Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:23
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
07:25
"Yürüyen iskeletler devri bitti" Nepalli güzel tabulara meydan okumuştu... “Desteğiniz için teşekkürler Türkiye!”
Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl 72. kez düzenlendi. Pazar akşamı gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı. Ancak geceye Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett damga vurgu. Diğer güzellerin aksine iri bedeniyle dikkat çeken manken, sosyal medyada olay oldu. Tüm dünya onu konuştu. Kainat Güzellik Yarışması'nda Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett, GÜNAYDIN'ın yaptığı 'Yürüyen iskeletler devri bitti" haberini paylaşıp selam yolladı: "Desteğiniz ve güzel yorumlarınız için teşekkürler Türkiye!"