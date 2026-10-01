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'Yuva yıkanın yuvası olmaz' dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!
Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:51
"Yuva yıkanın yuvası olmaz" dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!
Yıllar önce hamile sevgilisini geride bırakıp ünlü bir modelle yeni bir hayata başlayan efsane sporcunun fırtınalı geçmişi, kaleme alınan yeni biyografi kitabıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Birliktelik tarihlerine ilişkin ezber bozan detaylar ortaya konurken, ünlü yıldızın yıllar sonra benzer bir boşanma ve ihanet iddiasıyla sarsılması magazin dünyasını yeniden hareketlendirdi.