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Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:51

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Yıllar önce hamile sevgilisini geride bırakıp ünlü bir modelle yeni bir hayata başlayan efsane sporcunun fırtınalı geçmişi, kaleme alınan yeni biyografi kitabıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Birliktelik tarihlerine ilişkin ezber bozan detaylar ortaya konurken, ünlü yıldızın yıllar sonra benzer bir boşanma ve ihanet iddiasıyla sarsılması magazin dünyasını yeniden hareketlendirdi.

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Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady'nin özel hayatı, gazeteci Lars Anderson tarafından kaleme alınan "Brady: An American Story and the Price of Greatness" isimli biyografi kitabıyla yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Eser, Brady'nin oyuncu Bridget Moynahan ile ayrılığı ve ardından süper model Gisele Bündchen ile başlayan ilişkisindeki zaman çizelgesine dair yıllardır bilinen kabulü değiştirecek detaylar içeriyor.

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Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

EZBER BOZAN ZAMAN ÇİZELGESİ

Yazar Lars Anderson, tarihsel veriler incelendiğinde ortaya çıkan tablonun kamuoyundaki genel algıdan farklı olduğunu belirtti. Yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından Aralık 2006'da Bridget Moynahan ile yollarını ayıran Brady, aynı dönemde Gisele Bündchen ile ilk randevusuna çıkmıştı.

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Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Biyografide yer alan uzman değerlendirmelerine göre Moynahan'ın hamile kaldığı tarih Kasım 2006 sonlarına denk geliyor.

Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Bu zamanlama, Brady'nin Brezilyalı modelle buluşmasından iki hafta öncesine işaret ediyor. İddiaya göre ünlü sporcu, Moynahan ile ilişkisini sonlandırdığı sırada bu hamilelikten haberdar değildi.

Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

PARİS TATİLİNDE GELEN TELEFON

Kitapta aktarılan bilgilere göre, Brady ve Bündchen ilişkilerinin ikinci ayında Paris'te tatildeyken Bridget Moynahan'dan bir telefon geldi. Moynahan'ın üç aylık hamile olduğunu açıklaması, çiftin ilişkisinde büyük bir belirsizlik yarattı.

Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Gisele Bündchen'in bu süreçte Brady'yi eski sevgilisine dönmesi yönünde teşvik etmeyi düşündüğü, ancak nihayetinde sporcunun yanında kalmayı seçtiği ifade edildi.

Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Moynahan, Ağustos 2007'de oğlu Jack Moynahan'ı dünyaya getirirken; Brady ve Bündchen çifti 2009 yılında nikah masasına oturdu.

Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

13 YILLIK EVLİLİĞİN SONU VE BENZER İDDİALAR

Moynahan, Brady ve Bündchen uzun yıllar boyunca çocukların yetiştirilmesinde uyumlu bir ebeveynlik profili çizdi.

Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Ancak Brady ve Bündchen'in 13 yıl süren evliliği, ünlü sporcunun futbola geri dönme kararının ardından 2022 yılında resmi olarak sona erdi.

Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Ayrılığın ardından Gisele Bündchen'in spor hocası Joaquim Valente ile başlayan ve evlilikle devam eden yeni birlikteliği, geçmiştekine benzer zamanlama iddialarını beraberinde getirdi.

Yuva yıkanın yuvası olmaz dedirten ihanet zinciri... Arkasında bıraktığı gözyaşı yıllar sonra kapısını çaldı: Aynı kabusla darmadağın oldu!

Anderson'ın kaleme aldığı biyografi, efsane sporcunun kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki bu karmaşık ilişki ağını ve yıllar sonra yaşanan boşanma sürecinin detaylarını okuyucuya sundu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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