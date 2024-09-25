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Haberler Galeri ‘Yüzyıllık Destan’ Rumları rahatsız etti!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 07:33

Yüzyıllık Destan’ Rumları rahatsız etti!

Devlet Tiyatroları'nın 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunu, önceki akşam KKTC'de eski adı Mari olan Tatlısu'da sahnelendi. Ancak oyunun sahnelenmesi Rumları rahatsız etti. Rum basınında oyunla ilgili yapılan haberlerde "Türkler, bugün Kıbrıslı Rumlar ile Yunanistan'ın Mari'de bir deniz üssü kurma planlarına, teatral bir performansla karşılık verdi. Türkler, özellikle Mari'nin bir Rum köyü olmasına tepki gösteriyor" denildi. Mari'nin Rum köyü olduğunu savunan Rumlara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu "Sanata bile tahammülü olmayan bir millet" diyerek tepkisini dile getirdi.

İLKER GEZİCİ
‘Yüzyıllık Destan’ Rumları rahatsız etti!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Tatlısu'da deniz üssü kurma girişimine sanat yoluyla yanıt veren Devlet Tiyatroları'nın 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunu, Rumları rahatsız etti. Rum basını yaptıkları haberlerle kara propaganda yaparak halkı galeyana getirmeye çalıştı.

‘Yüzyıllık Destan’ Rumları rahatsız etti!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas; 1974'e kadar bir Türk köyü olan Mari yani Türkçe ismi ile Tatlısu'ya deniz üssü kurma kararı aldıklarını açıklamıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mari'de deniz üssü kurulması girişimine tepki göstermişti.

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‘Yüzyıllık Destan’ Rumları rahatsız etti!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı; KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunun Tatlısu'da sahnelenerek Yunan tarafına sanat yolu ile cevap verilmesi önerisinde bulunmuştu.

‘Yüzyıllık Destan’ Rumları rahatsız etti!

Bu öneri KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile almış oldukları kararla hayata geçti.

‘Yüzyıllık Destan’ Rumları rahatsız etti!

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Ancak oyun Rumları rahatsız etti. Rum basını; 'sözde devletin sözde Kültür ve Turizm Bakanlığı' ifadelerini kullanmaya cüret ederken, açıklamasının şu şekilde sürdürdü: 'Türkler, bugün Kıbrıslı Rumlar-Yunanistan'ın Mari'de bir deniz üssü kurma planlarına teatral bir cevap sahnelemeye hazırlanıyor. Türkler özellikle Mari'nin '1974'e kadar bir Türk köyü olmasına' tepki gösteriyor.'

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