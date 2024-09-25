‘Yüzyıllık Destan’ Rumları rahatsız etti!

Giriş Tarihi: 25.09.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
07:33
Devlet Tiyatroları'nın 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunu, önceki akşam KKTC'de eski adı Mari olan Tatlısu'da sahnelendi. Ancak oyunun sahnelenmesi Rumları rahatsız etti. Rum basınında oyunla ilgili yapılan haberlerde "Türkler, bugün Kıbrıslı Rumlar ile Yunanistan'ın Mari'de bir deniz üssü kurma planlarına, teatral bir performansla karşılık verdi. Türkler, özellikle Mari'nin bir Rum köyü olmasına tepki gösteriyor" denildi. Mari'nin Rum köyü olduğunu savunan Rumlara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu "Sanata bile tahammülü olmayan bir millet" diyerek tepkisini dile getirdi.