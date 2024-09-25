‘Yüzyıllık Destan’ Rumları rahatsız etti!

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Ancak oyun Rumları rahatsız etti. Rum basını; 'sözde devletin sözde Kültür ve Turizm Bakanlığı' ifadelerini kullanmaya cüret ederken, açıklamasının şu şekilde sürdürdü: 'Türkler, bugün Kıbrıslı Rumlar-Yunanistan'ın Mari'de bir deniz üssü kurma planlarına teatral bir cevap sahnelemeye hazırlanıyor. Türkler özellikle Mari'nin '1974'e kadar bir Türk köyü olmasına' tepki gösteriyor.'